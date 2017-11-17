較去年同期增30% 砂出口額突破710億

（本报古晋16日讯）砂拉越的国际贸易交易量从2015年1千230亿令吉减至去年1千170亿令吉，不过，今年截止9月，砂州国际贸易交易量乃呈现上升趋势。

砂州国际贸易与电子商务部长拿督斯里黄顺舸是于今日在州议会为其部门总结时，这样表示。

他指出，今年截至9月，砂州出口额突破达710亿令吉，较去年同时期550亿令吉增加近30%。

此外，今年截至9月，出口至土耳其的出口率取得155%增长、泰国119%、荷兰47%、及印度25%，这显示砂拉越拥有良好贸易伙伴的声誉。

他说，州政府也持续加强与现有的贸易伙伴如日本、中国、韩国、台湾、西马半岛等长期以来的合作。

截至今年9月，砂州最大的贸易伙伴与交易量分别有西马半岛257亿令吉、日本221亿令吉、中国114亿令吉、韩国62亿令吉、台湾51亿令吉、印度44亿令吉、澳洲26亿令吉、及土耳其22亿令吉。

同时，砂拉越也将继续加强努力增加东南亚国家的贸易交易量，包括泰国29亿令吉、新加坡15亿令吉、印尼14亿令吉、越南13亿令吉、及菲律宾10亿令吉。

經濟增長 砂今年預計達3.5%

（本报古晋16日讯）砂第二财长拿督斯里黄顺舸表示，砂拉越今年的经济增长率预计会介于3.5%至3.0%。

他有信心，明年的国内生产总值（GDP）也预计在各行业广泛增长以及较高的外部需求下，增长率可达4.0%至4.5%。

与此同时，他称，国家经济业预计会达到较高的增长，预计明年可达到5.2%至5.7%的增长率，相较于预计可在今年达到4.3%至4.8%的增长率。

他今日上午在砂州立法议会，参与部门总结环节时指出，有关经济增长主要是因为私人领域对本地的需求旺盛，同时也在出口需求量有提升。

随着服务和制造领域在供应方面持续提供广泛的贡献，明年的国内生产总值预计可达到5.0%至5.5%增长率。有关增长率是因为受到国内和外界的需求所影响。