發展砂電子商務 說服業者在線業務安全性

（本报古晋16日讯）对于砂州电子商务发展，当前最重要的是落实适用法规，并确保及说服业者在线开拓业务的安全性。

砂州国际贸易与电子商务部长拿督斯里黄顺舸是于今日在州议会为其部门总结时，这么表示。

他说，砂州在资讯与通讯工艺课题上，除了面对宽频覆盖不足外，同样也面对物流支配、邮寄费、冗长或延迟交货时间等的挑战。

此外，砂州亦面对一些社会因素，比如很多人宁可选择成为追随者，而不是先驱者。大家都为了自保安全，让他人率先试探水温，视电子商务为一种经验而不是投资。

因此，他部门将积极与有关机构或部门合作，竭尽所能客服这些抑制因素和障碍。

截至9月72項已完工

1140發展工程獲撥200億

（本报古晋16日讯）在第十一大马计划下，200亿令吉拨款分发作为1千140项发展工程用途。其中，有702项工程为实体工程，438项则作为活动和投资用途。

截至今年9月30日，在第十一大马计划下的702项实体工程中，71个项目或10.1%的工程已经完成。剩余的631个项目或89.9%还在各种施工阶段。

然而，从2016年至今年9月30日的项目累积支出预计达到536万令吉，或占了11大马计划200亿令吉顶价的26.8%。

砂第二财政部长拿督斯里黄顺舸今日上午在砂州立法议会，参与部门总结环节时如是发表。

与此同时，她指出，在第11大马计划下的第2期滚动计划中，砂拉越共有578项工程获得批准落实。

截至今年9月30日，共有72项或12.5%的工程已经完工，剩余的506项或87.5%的工程，仍在各种阶段的施工阶段。

他说，在第2期滚动计划下的联邦注资累积支出，预计已达到23亿6千万令吉，即占了批准拨款额46亿4千万令吉的50.9%。

黄顺舸，目前共有1千718项联邦和州政府计划在州内各个部门中落实，相关计划和项目必须在不影响工程质量和安全标准的情况下，及时在预算内执行与完成。

他说，政府项目的卓越传递取决于各个相关领域在项目上所进行的规划、执行、监督和协调的效率，因此他敦促所有单位务必持续发挥作用，提高项目管理和执行力度，以实现优质传递服务，造福人民。