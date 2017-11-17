麥可馬因：另間學校仍可設市區 華校合併不會失去執照

麥可馬因：另間學校仍可設市區 華校合併不會失去執照

（本报古晋16日讯）砂教育、科学与科技研究部长拿督斯里麦可马因指出，该部有意落实的学校合并计划，目前并未有涉及中华学校和教会学校。

他说，那是因为华人普遍居住在城市区，因此未列在合并学校计划内。

他也指出，该部目前尚未落实合并学校的政策，因为该计划最终必须获得涉及学校的家长同意，而需要获得家长同意是该计划需要克服的最大难题。

他称，许多家长会因为合并学校而导致孩子必须到更远的学校上学，或对原有旧校拥有特别怀旧情节等因素，而拒绝接受学校合并。

同时，他也指出，合并学校计划首先是计划在郊区落实，并且期望能在明年5月落实每个郊区州选区落实一个学校合并计划，当然还须获得所有家长同意才能落实。

麦可马因是今午在州议会大堂受访时，如是表示。

他表示，华裔普遍担心的是合并学校后会失去学校执照，对此他强调华裔大可不必担心，因为合并后，仍可把另一个学校设在城市地区，毕竟许多城市地区的华校人数都已经爆满。

无论如何，他举例，在加帛，他已经和当地的华社领袖、教会领袖、家教协会一起开会商讨，表达政府有意合并学校，以提升学校整体素质，而相关单位目前尚未给予答复是否同意。

麥可馬因：砂使用阿拉字眼

不會引發任何問題

（本报古晋16日讯）砂教育、科学与科技研究部长拿督斯里麦可马因重申，“阿拉”字眼的使用在砂拉越不会引发任何问题。

他是今午于砂州立法议会大堂接收访问时被询及吉隆坡高庭审理中的案件，涉及雪兰莪州伊斯兰理事会批准让语文出版局翻译国文版圣经，以更正阿拉字眼在圣经中的使用一事，如是表示。

“砂拉越不受这事件影响。”

他也表示，在砂拉越，目前没有一个宗教是官方宗教，因此不会引起争议。

他也表示，已故前首长阿德南已经对于阿拉字眼做出明确立场，因此砂拉越将不会受到影响。他说，在砂拉越，基督徒可以使用阿拉字眼，所以大家不必对此担心。