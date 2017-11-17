土地資源分配 黃慶偉認為不均勻

（本报古晋16日讯）浮罗岸区州议员黄庆伟认为，政府把土地资源分得不均匀，导致有需要的人没机会得到。

他在砂州立法议会中站起打岔，询问城市发展与天然资源部长拿督阿玛阿旺登雅上述问题时形容，土地保管与发展局（LCDA）在去年11月到今年4月的6个月内，该机构拿到1万8千400多英亩的土地，所得答复是为了给本南族1千公顷，其余则作为发展。他指出，该片土地地税只是区区1英亩300令吉而已。

黄庆伟随后也到媒体室受访时向记者表示，他担心该机构领取太多土地，就会引发权力过大，因为太多权力在一个机构内，就可能导致滥用及滥权问题。

“政府有什么措施可确保不会被滥用，政府更设立廉政部，如这些不监督，是否会导致贪污？”

他说，政府不该有这类政策，让一个机构不应该拥有过多产业，要知道砂拉越土地是砂拉越公家的，不能让一小部分人使用、拥有或从中得利。

另外，他也指出，另一间公司今年也得到6千多英亩土地，而且平均每英亩的价格更为廉宜。他说，虽然城市发展与天然资源部长拿督阿玛阿旺登雅表示同意有关土地售价太低而未来将会检讨土地价格，然而他表示土地已批，之后一切已太迟。