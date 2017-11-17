阿旺登雅：專注下游領域 丹絨瑪尼樞紐發展需時間

（本报古晋16日讯）砂工业与企业发展部部长拿督阿玛阿旺登雅坦言，丹绒玛尼枢纽的发展需要时间。

他表示，丹绒玛尼枢纽的发展大蓝图是在2015年3月份拟制，主要是专注下游领域与农业下游。

他称，基建设立如在农业区设置防墙事宜还在商讨阶段，并已吸引6家投资公司，投资额达8亿3千700万令吉。

他说，相关公司租借占地4千423英亩，主要目的是种植椰子与黄梨、养鸡及水产养殖。

“其中一家投资公司将进行加工活动，预计投资额达5亿令吉。同时，也收到相关领域的新投资申请，预计投资额高达82亿令吉。如此显示丹绒玛尼枢纽可以吸引国内外的投资。”

此外，浮罗岸区州议员拿督黄庆伟打岔提问关于丹绒玛尼水供问题，拿督阿玛阿旺登雅不否认面对技术性问题，而曾经属于其部门的水供如今已由另一部门负责，相信相关部门正在处理。

另外，就丹绒拿督区州议员周政新指州政府已减少提起砂再生能源走廊计划，他回应，实际上该计划仍受到投资家的“兴趣”，只是要担心的是，是否有能力应付。

阿旺登雅：推動國內人力收入增長

中小型業者扮演重要角色

（本报古晋16日讯）砂工业与企业发展部部长拿督阿玛阿旺登雅表示，中小型业者在推动国内人力与收入增长方面扮演重要角色，根据2016年人口普查显示，共有90万7千零65个中小型业者在全马各地营业，占了整体企业领域的98.5%。

他说，砂拉越的中小型业者从原有的4万3千830人增加至6万1千零36人，即39.2%。中小型业者的整体表现正面，平均成长率达到5.2%。

阿旺登雅称，根据中小型企业定下2020年总体规划宏观目标，中小型企业在2016年的国内生产总值贡献从36.6%提升至41%；65%就业条件突破原定的62%、出口率从18.6%提高至25%。

他今日在州立法议会为进行部门总结时，如是说道。

他指出，政府将持续探讨更稳固成熟的生态系统，支持州内中小型业者的发展以便让他们具有竞争力，同时也为满足全球市场需求做好准备。

他说，首长阿邦佐哈里提呈的2018年砂财政预算案致力加强州内中小型业者的发展，并确保中小型业者也能搭上数码经济措施的主要发展列车。

租約若期滿

採礦持有者可再申請

（本报古晋16日讯）采矿租约持有者可以在租约期满后再提出申请。

砂城市发展与天然资源部第二部长拿督阿玛阿旺登雅表示，尽管如此，在批准采矿申请租约程序中，在对环境的经济、社区和安全发展事项也都将作为考量。

另外，针对采石活动导致造成道路损坏课题，这将在陆路交通局和警方的权限。

他说，有关事项是在1987年陆路交通法令下的1989年载重条例管制（Weight Restriction Order 1989 of Road Transport Act 1987）下执法。

阿旺登雅今天在州立法议会部门总结环节时，回应石联埠区州议员米罗西姆对石隆门载石罗里导致道路损坏的提问，作出上述回应。