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截至2017年第三季度 砂木材出口額突破46億

发布于 November 17, 2017

（本报古晋16日讯）截至2017年第三季度，砂拉越木材出口额突破46亿1千万令吉。
砂城市发展与天然资源部第二部长拿督阿玛登雅表示，当中约90%或41亿3千万令吉来自4种主要木材出口，即夹板（papan lapis）24亿7千万令吉、木桐9亿3千600万令吉、锯木5亿9千500万令吉和圆才原木（venir）1亿3千500万令吉。
同时，砂木材业主要出口商为日本、印度、韩国、中东国家和台湾，共为砂拉越出口额带来37亿6千万令吉的出口额。
这和去年同期比较下，砂木材业出口额提升了4.7%，从原本的44亿1千万令吉提升至46亿1千万令吉。
他指出，有关出口额的增长是来自夹板和锯木出口价值的增长。2017年夹板出口额从21亿4千万令吉提升至24亿7千万令吉，也就是增加了3亿6千800万令吉；锯木出口额也从5亿5千300万令吉提升至5亿9千500万令吉，也就是增加了5亿5千300万令吉。
他是在今天在砂州立法议会并为其部门进行总结时，如是发表。
针对砂拉越非法伐木课题，阿旺登雅称，砂政府严正看待并致力于着手处理非法伐木课题。故此，砂政府将通过最新科技持续加强执法和展开行动，如无人机、高光谱分辨率遥感（hyperspectral and remote sensing）来巡逻非法伐木热点，确保能尽早发现。
同时，突击行动也将通过国家蓝海策略（NBOS）在陆地和海上进行，并获得执法单位如警察、海事执法局、大马反贪委员会、陆路交通局、州安全及执法单位、砂木材机构有限公司、砂木材工业发展局和HARWOOD木材有限公司 。
砂森林局也会在全砂同时展开巡逻和执法行动，在伐木区、木材漂浮区（logpond）、收集和分配中心、木材处理厂以及出口点。
部长接着说，砂政府准备各项平台收集资料及处理民众对非法伐木的投诉，这包括在热线服务1800-88-777接获的投诉事件。
据悉，森林执法单位设立了48个一站式合规中心（OSCCs）。

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