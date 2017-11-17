首页 新闻 南砂新闻 應對未來基本資源挑戰 積極落實城市重建項目

應對未來基本資源挑戰 積極落實城市重建項目

发布于 November 17, 2017

（本报古晋16日讯）砂城市发展与天然资源部第二部长拿督阿玛阿旺登雅指出，在2050年，预计66%的世界人口将居住在城市地区。目前，砂拉越居住在城市民众有53%。

他称，届时，将面对提供这些城市居民基本资源的挑战，如干净水源、足够的能源、基本建设、工作以及可负担房屋，和确保整体经济、社区及环境的可持续性发展。
有鉴于此，该部目前正积极落实多项城市重建项目（Urban renewal projects）作为应对即将未来挑战的举措。
与此同时，在城市重建项目中，有关当局根据地方社区的需求采取精明城市（smart city）概念。这项精明城市的概念主要以数码科技来落实，旨在能更有效和更整体达到管理环境效应。
目前正在落实城市重整项目的7个地区有古晋达鲁哈娜、古晋甘榜双溪柏达文（Kampung Sungai Bedaun）、古晋甘榜实仁甲、古晋甘榜达闽马来（Kampung Tabuan Melayu）、诗巫甘榜达督巴鲁、诗巫克姆央以及加帛的甘榜巴鲁。
他今天在州立法议会参与部门总结环节时也表示，该部也关注通过设立服务中心作为乡区发展计划。

須確保發展商符合條規
獲政府發分層地契

（本报古晋16日讯）砂城市发展与天然资源部第二部长拿督阿玛阿旺登雅强调，政府在发出分层地契前，必须率先确保公寓发展商的工程符合1995年分层地契法令制定的条规。
他指出，煤炭路美华花园（FloraIndah）的公寓发展商是因为之前没有提呈“TypeB”独立单位测量申请予土地测量局。因此无法发出分层地契。
他是在今日上午于州立法议会部门总结环节时，如是回应巴都吉当区州议员罗克强的提问时，发表谈话。
他指出，政府目前正在检讨及改进1995年分层地契法令，并考虑将围篱社区纳入该法令中。
另外，针对行动党哥打圣淘沙区州议员张健仁打岔询问，古晋大多数的公寓单位尽管很早就得到如火准证（OP），但却分层地契却一拖再拖，政府是否有解决方案？
阿旺登雅仅表示，不论是政府还是私人机构所发展的房屋计划，都必须遵守相关条规，才可获得分层地契。

 

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