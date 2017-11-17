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黃順舸：一股不可忽視力量 阿賢忘記聯民非常活躍

发布于 November 17, 2017
联民党主席拿督斯里黄顺舸（中）连同其党同僚召开发布会。
联民党主席拿督斯里黄顺舸（中）连同其党同僚召开发布会。

（本报古晋16日讯）针对人联党主席拿督沈桂贤经常在公开场合发表该党欲在来届全国大选争取7个国会议席和4个国阵成员党的言论，联民党主席拿督斯里黄顺舸揶揄前者似乎忘记了联民党非常活跃于国阵家庭，似乎忘记了联民党是一股不可忽视的力量。
他表示，人联党州议员有7人，联民党5人；而无疑的联民党在土著社区有更大的代表性。
他指出，该党在乡区，分别有曼旺区州议员耶理苏修、欧巴区州议员拉浓米那和英吉利里区州议员约翰尼克拉绒为代表。至于在砂中区，就有他本身（黄顺舸）和张泰卿获得诗巫、民丹莪和泗里街基层的支持。
他说，政党虽然重要，不过人民对政党的支持更为重要。“在政治这一环，每一个组别必须被容纳而不应被消退。”
黄顺舸甚至引用孙子兵法明言，“若你无法消磨他们，就应该接纳他们”，也称，这才是正确的选择途径。
他重申，沈桂贤必须接纳他们是国阵的一份子，”我和耶理苏修是内阁成员、张泰卿是诗巫市议会主席、还有其他州议员和其他在政府机构代表。“
他认为，与其因为不合作而痛苦，不如共同合作面对挑战。
他今日在州立法议会召开新闻发布会上强调，国阵若要在全国大选获得人民支持和取胜，就必须把联民党计算在内。
“我们会确保获得人民的支持，为国阵大家庭带来最大胜利。”
无论如何，黄顺舸强调，国会议席分配最终还是由首相和砂州首席部长定夺，不要再为选区事宜争执。
他表示，该党已经把候选人名单提呈给首相和首长，希望两者能从中遴选具胜算的候选人，而联民党也不要就可获得多少国会议席作出揣测。
询及是否会以被两党支持者接受的候选人出战方案时，黄顺舸称那是理想的方案。
对于倘若首长没有分配任何一个国会议席予联民党时，他回应，联民党会接受上层的决定，也必须面对这个可能性。

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