張健仁：一年900萬特別撥款 部長州議員要向人民交代

张健仁（左）在特别助理俞利文的陪同下，针对国阵议员900万令吉常年拨款的去向作出质问。

（本报古晋16日讯）砂州国阵的州议员和部长应给予砂州人民一个清楚的交代，他们个人一年900万令吉的特别拨款去了哪里！

行动党哥打圣淘沙州议员张健仁于今日在砂州议会，针对这项国阵议员部长的个人特别拨款去向，质问第二财长黄顺舸。

张健仁引述沈桂贤于今年6月4日报章上的公布，指“砂拉越人联党主席沈桂贤表示，该州反对党议员无权从州政府获得900万令吉的常年拨款，包括500万令吉给农村转型计划（RTP）和400万令吉小农村发展计划（MRP）；而如果总额不足以达到选区的发展需求，每个国阵的州议员还可争取更多的拨款。”

张健仁指出，沈桂贤拨给古晋非政府组织和社团的拨款，都是来自这笔拨款项目。一年900万令吉的拨款由沈桂贤去分发，另外如果不够还可以再争取。这还不包括联邦政府的特别拨款。

张健仁在州议会质问，根据沈桂贤于今年在报章上公布其所拨出给古晋社团和非政府组织的总共拨款数目，远远的少过这900万令吉他所得到的州政府的拨款。因此他想质问剩余没有公布见报的拨款去了哪里？

张氏表示，一年900万令吉的拨款要分出去给社团和非政府组织，这是一笔非常盘大的拨款数目。就算一年如果有900个社团可以分得这笔拨款，平均一个社团也可从沈桂贤处得到1万令吉的拨款。

“事实是，2017年古晋并没有900个社团得到沈桂贤的拨款。而且，那些得到拨款的社团，多数个别只得到几千令吉的拨款，很少有一个社团得到沈桂贤1万令吉的拨款。”

“须知，一年900万令吉的拨款，平均每个月可拨出75万令吉。根据我们的观察，沈桂贤一年至多只有4到5次的分发拨款，而每次的拨款总数也不多。”

针对张健仁的质问，黄顺舸并没给予正面的回答，而只是回覆说政府有自己的审核程序确保这些拨款的分发是符合州政府的程序。

张健仁随即追问，若砂州政府如此有信心这些拨款的分发是合法的，那为何砂州政府和这些国阵的州议员和部长不敢公布他们每年这些拨款分发的详情，即，几个社团得到拨款、个别社团所得到的拨款究竟是多少等。

张氏表示，砂州政府若要建立一个具公信力和透明的财政管理原制度，每位州议员和部长必须详细公布他们针对这笔500万令吉农村转型计划（RTP）和400万令吉小农村发展计划（MRP）拨款的去向，以让每一位砂拉越人都能在任何时刻，查询这两笔拨款的去向。