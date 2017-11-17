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賽多：火箭胡亂不正確指控 撥款不會直接給州議員

发布于 November 17, 2017
阿都拉赛多（中）在国阵后座议员及人联党首长署政治秘书等人的陪同下，召开新闻发布会。
阿都拉赛多（中）在国阵后座议员及人联党首长署政治秘书等人的陪同下，召开新闻发布会。

（本报古晋16日讯）首长署首席政治秘书阿都拉赛多强调，每名国阵州议员可获500万令吉的乡区转型工程拨款并不是直接以现金汇款给州议员或交到手上，而是必须通过正确程序去做出申请才可获取拨款，故反击行动党哥打圣淘沙区州议员在议会内胡乱做出不正确的指控。
他表示，要申请该拨款需要先呈给各区省公署，包括列出大小工程及估算，相关单位将负责进行估价，然后再回函完成签署，才能批准该乡区转型计划工程。
他强调，就算是批准了，政府也不会将拨款汇给州议员，州议员其实从未拿到拨款。他也指出，该乡区转型计划的落实让许多小型或微型的工程能够快速展开，而不需要长久期盼联邦拨款。他说，该拨款的确大大的帮助推动乡区发展。同时，他强调州政府也将会继续落实该拨出拨款以推动乡区转型工程，显示砂州政府推动郊区转型的决心。
他也强调，砂拉越的乡区小型工程也是全国唯一获得砂执行监管单位严格监督，期间所有州议员都定期被评分，因此基本上国阵州议员滥用拨款是不成立的。
也是瑟末区州议员的他，是于今午在多名国阵后座议员俱乐部议员及人联党首长署政治秘书的陪同下到州议会媒体室召开新闻发布会时，如是表示。
另外，人联党砂首长署政治秘书程明智较后也在新闻发布会上指出，张健仁今早在议会中的言论涉及抨击人联党主席兼砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤，言论中做出错误的指控，即指控政府拨款可能进入到人联党。
对此，他反击称张健仁完全对乡区转型工程及小型乡村发展计划搞混了2项不同的性质的拨款。
他解释，沈桂贤身为一名部长则有获得额外的400万的拨款，作为批准各项小型乡村发展计划用途，毕竟他是全砂的部长，不止是一名石角州议员而已。
他强调，有关拨款都获得良好分配，并不是如张健仁指控般将拨款移交给900个非政府组织而已。
他反问称，若行动党州议员如此注意拨款是否妥善使用，为何没有关注秉槟城州政府支付大笔费用给顾问公司去进行隧道建设研究？

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