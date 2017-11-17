首页 新闻 南砂新闻 黃順舸：撥款皆以人民利益為首 張健仁字眼是嚴重指控

黃順舸：撥款皆以人民利益為首 張健仁字眼是嚴重指控

发布于 November 17, 2017

（本报古晋16日讯）对于行动党哥打圣淘沙区州议员张健仁引用“行贿基金（Slush Fund）”字眼形容政府拨款分配，砂州第二财政部长拿督斯里黄顺舸认为，此字眼对州政府是项严重指控，为此，他促请张健仁在发表言论时必须注意所使用的措词。

张健仁还说，石角区州议员一直对外强调每个州议员都会获得州政府900万令吉分配，作为小型乡村发展计划和乡区转型计划拨款等，惟，当局并没有透明的详细列出受惠的非政府组织及款项。

同时，张健仁建议州政府可以成立相关系统，为大众提供有关拨款的去向。
拿督斯里黄顺舸做出解释，指州政府每项计划与拨款分配都是经过正确计算批准发出，而且政府也是在鉴定发展项目后，才支付款项。他强调，州政府所使用的没一分钱都是经过精准计算。

他也说，部长和普通州议员所获取的拨款也不一样，换言之，部长相对的可以获得更多拨款支配。
他强调，州政府是透过正确过程执行常年的拨款分配，并不只是针对选举期间，而每项拨款皆以人民利益为首，确保人民得以受惠其中。

拿督斯里黄顺舸是于今日在州议会为其部门总结时，回应行动党哥打圣淘沙区州议员张健仁打岔提问时，发表上述言论。

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