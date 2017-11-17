突然直奔媒體室 首長欲了解媒體所需

首长拿督巴丁宜阿玛阿邦佐哈里（前排右4）与媒体工作者合摄。

（本报古晋16日讯）砂首长拿督巴丁宜阿玛阿邦佐哈里体恤媒体工作者，今早抵达州议会后，就直奔媒体室，了解媒体所需。

约9时抵达州议会后，首长并没有如往常般走进其专用升降机前往其位于五楼的办公室，而是直接步行走到另一端的媒体室，让众媒体感到错愕。

在了解首长来意后，方知他原来是想了解媒体在媒体室的工作程序，以及了解媒体工作者是否有面对某方面的不足。

在场媒体也把握机会向到访的首长表明媒体室的无限宽频连接系统不够强，影响到上网速度，因此首长也随即使用其手机尝试连接了解情况。

此外，也有媒体向首长表明媒体室桌椅的不足，告知首长因为媒体工作者的相关工作器材很多，包括相机及手提电脑等，所以往往一张10人坐的桌子坐满10人就非常拥挤，首长在聆听后，也随即指示官员草拟媒体室布置图，以便看是否能重新规划媒体室的布置，解决媒体工作者的不足之处。

贴心的首长同时也关心媒体们膳食的安排及其它硬体设备等。

在媒体室逗留约半句钟并与在场媒体合摄后，首长也结束了此次来访。

首长此次体贴来访媒体室，不仅让在场媒体深感窝心，也实属难得。