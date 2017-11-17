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黃順舸：計劃與阿里巴巴銜接 本地人可用砂拉越支付交易

发布于 November 17, 2017
左起拿督斯里陈赛明、拿督斯里黄顺舸及罗茜共同翻阅总结文件。
左起拿督斯里陈赛明、拿督斯里黄顺舸及罗茜共同翻阅总结文件。

（本报古晋16日讯）砂国际贸易与电子商务部长拿督斯里黄顺舸指出，根据网站eMarketer.com所发布的统计显示，全球的电子商务销量自2015年的1千500亿美元，到了2017年则增长至2千300亿美元，而这项数据预计于2020年将增值4千100亿美元。

上述情形也显示出，电子商务的确拥有庞大的潜能。因此，砂拉越不应该继续在先进的时代中被泡在后头，毕竟如今的电子世界发展快速，已经达到经商无国界的境界了。
他说，至于东南亚国家的互联网使用用户人数，截至2017年1月止，已有6亿4千410万人，即占总人口6亿4千410万人口的53%，其中有3亿零600万人，或相等于47%人是活跃于社交网络的人士。
自2016年1月，增长率也明显增加，尤其网络使用用户达到31%、活跃与社交网络者31%、手机用户8%、通过手机使用社交网络者达36%。
在马来西亚内，人们平均上网的时间为每日2.4小时，而截至2016年则增至2.7小时。同样的，采用手机的上网的人士也从2014年的74.3%增至2015年的90.7%。

不过，该数据到了2016年有稍微下滑至89.3%，因为该年的手机用户稍微减少。

他表示，砂拉越支付（Sarawak Pay）平台也计划与中国网络电子商务巨头，即阿里巴巴集团的电子支付平台合作以取得衔接，这也将让本地人士可以使用支付宝或砂拉越支付，以进行付款交易。
他称，砂拉越的电子商务将蓬勃发展，让人们可以只需使用手机便可轻易做到免现金支付账单。

黄顺舸是今早于州立法议会进入部门总结环节，为期部门进行总结时，如是表示。

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