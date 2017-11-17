占瑪欣建議效仿其他航空公司 訂飛翼機票沒現身罰

首长拿督巴丁宜阿玛阿邦佐哈里（左3）查看手机的连接宽频在媒体室是否够强。

（本报古晋16日讯）为确保飞翼航空公司财务稳定，砂基本设施发展与交通部长丹斯里占玛欣建议该航空效仿其他航空公司落实罚款制，对那些已预订票位却没现身的人士实施罚款。

他指出，乡区航空服务（RAS）对乡区而言是非常重要的交通模式，尽管一些偏远地区的道路衔接已逐渐获得提升。

他也表示，砂政府将继续提议于木中省的武吉沙杜及加帛省的武吉马邦/都诺兴建新飞机跑道，帮助该地区转型成为农业及旅游枢纽，带动地区上的发展。

占玛欣是于今午在州立法议会进入部门总结环节，为其部门进行总结时如是表示。

另外，对于道路交通安全方面，他指出，相比于2016年共发生433宗死亡车祸案例，砂拉越今年截至9月份，共记录303宗车祸死亡案例，尽管稍微降低，砂州每日仍平均发生50宗车祸及平均发生1宗死亡车祸。

此外，他指出，由于泛婆大道工程在现有道路上施工，他促请交通使用者应时刻遵守路牌指示及保持警惕。

他称，泛婆大道工程预计于2021年竣工，届时道路将不再是如过往般单程车道的道路，因此，他希望居民在越过马路时必须加倍小心。