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兒子正面照曝光 黃曉明暴怒“跟你死磕到底”

发布于 November 16, 2017
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Angelababy日前带10个月大的儿子小海绵返香港，被香港《壹周刊》拍个正着，今登出小海绵正面照，长得白白胖胖，五官神似黄晓明，对此黄晓明罕见暴怒，“都说我是好脾气，那是因为你伤害我可以，没有伤害到我的家人，我怎么都可以忍，但是从现在开始有人需要我保护了，如果涉及到家人孩子！那是我的底线，对不起！我跟你死磕到底！再能忍的人也有爆发的时候”！他稍早再度发文，痛斥香港《壹周刊》曝光小孩面容“没有道德底线、不顾法律”，作为一个父亲不能容忍。
Angelababy曾表示，暂时不会曝光儿子的长相，想等到儿子长大后，征求他的意见再决定是否曝光。对于港媒曝光爱子正面，黄晓明今下午2点在微博po文痛批，不久又删除文章。黄晓明稍早更新微博，表示中午的发言有点冲，冷静之后觉得有些话还是要说清楚，他称作为公众人物，理解私人空间是个不太能强求的事情，“可我还是希望，能给我们的孩子一个普通的，不被过度关注的成长空间”，强调小孩并非公众人物，且还不到1岁，“或许他长大后会自己想走到大家面前，可是不是现在”，严厉批评香港《壹周刊》没有道德底线、不顾法律，他作为一个父亲不能容忍，并恳请未来媒体或路人若拍到小孩，不要曝光或劳烦稍微遮下脸，“这是作为一个父亲的请求，谢谢大家”。

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