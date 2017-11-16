不滿遭公司冷落 23歲女星痛毆社長“住院1個月”

23岁日本女星西内麻里亚先前主演日剧《也许很突然，明天我要结婚了》收视惨败，创下日本富士电视台30年来收视率最低纪录，她自该部剧后便消失在萤光幕前，甚至被爆出将闪婚。不过日前她又再度被爆与经纪公司闹合约纠纷，还因此痛殴社长，将对方打至需留院1个月接受治疗。

西内麻里亚先前才刚被爆出，因事业遭遇瓶颈，加上往音乐发展的想法出现分歧，对公司感到不信任，因此埋下了心结，甚至还萌生不续约念头。据日本媒体《周刊文春》报导，西内麻里亚于10月与公司谈判时，在办公室内与社长大打出手，最后从接待室冲出来，接着大吼“我再也受不了啦！”且边哭边吼叫，最后还发生呼吸困难的症状，紧急找来医生引起骚动。

该名社长也因受伤住院，需在医院休养1个月。随后西内麻里亚也透过代理人发出声明，表示自己将不再续约，她也澄清该殴打事件并非事实，但是经纪公司代理人却表示，“没错，是真的，她的行为完全不能被原谅！”双方各持己见，让整件事成为罗生门。

事实上，西内麻里亚在近一年来身体状况很差，许多拍摄工作都必须突然暂停，经纪公司也不再帮她接新工作，先前还将她送到美国进修，在那段期间西内麻里亚开始渐渐被冷落。