首页 娱乐新闻 不滿遭公司冷落 23歲女星痛毆社長“住院1個月”

不滿遭公司冷落 23歲女星痛毆社長“住院1個月”

发布于 November 16, 2017
ent02

23岁日本女星西内麻里亚先前主演日剧《也许很突然，明天我要结婚了》收视惨败，创下日本富士电视台30年来收视率最低纪录，她自该部剧后便消失在萤光幕前，甚至被爆出将闪婚。不过日前她又再度被爆与经纪公司闹合约纠纷，还因此痛殴社长，将对方打至需留院1个月接受治疗。
西内麻里亚先前才刚被爆出，因事业遭遇瓶颈，加上往音乐发展的想法出现分歧，对公司感到不信任，因此埋下了心结，甚至还萌生不续约念头。据日本媒体《周刊文春》报导，西内麻里亚于10月与公司谈判时，在办公室内与社长大打出手，最后从接待室冲出来，接着大吼“我再也受不了啦！”且边哭边吼叫，最后还发生呼吸困难的症状，紧急找来医生引起骚动。
该名社长也因受伤住院，需在医院休养1个月。随后西内麻里亚也透过代理人发出声明，表示自己将不再续约，她也澄清该殴打事件并非事实，但是经纪公司代理人却表示，“没错，是真的，她的行为完全不能被原谅！”双方各持己见，让整件事成为罗生门。
事实上，西内麻里亚在近一年来身体状况很差，许多拍摄工作都必须突然暂停，经纪公司也不再帮她接新工作，先前还将她送到美国进修，在那段期间西内麻里亚开始渐渐被冷落。

  • ent03

    與APink有關？ 頒獎禮傳有爆炸品 允兒李昇基拘謹同場

    【首尔16日讯】 韩国盛事《2017 Asia Artist Awards》（AAA）昨日在首尔举行，上月底退伍的男星李升基首度亮相公开活动，亦是他与旧爱允儿（Yoon A）于前年…
    November 16, 2017
    4 second read
  • ent04

    被兵變！ 李敏鎬秀智3年情斷

    30岁“长腿欧巴”李敏镐2015年认爱“国民初恋”秀智，交往期间2度传出分手，小俩口选在今年5月李敏镐入伍前，一起开趴庆祝交往2年破除谣言，但《日刊体育》16日报道，“李敏镐与秀智…
    November 16, 2017
    0 second read
  • ent05

    鼓鼓創作愷樂新歌被指抄襲BTOB

    恺乐近日狂打新歌〈三人行〉，词曲由鼓鼓一手包办，不过15日却接获爆料，指〈三人行〉和韩团BTOB今年3月推出的歌曲〈MOVIE〉非常相近，还有网友合成音频比对发现，发现背景几乎一模…
    November 16, 2017
    4 second read
载入更多相关文章
  • ent03

    與APink有關？ 頒獎禮傳有爆炸品 允兒李昇基拘謹同場

    【首尔16日讯】 韩国盛事《2017 Asia Artist Awards》（AAA）昨日在首尔举行，上月底退伍的男星李升基首度亮相公开活动，亦是他与旧爱允儿（Yoon A）于前年…
    November 16, 2017
    4 second read
  • ent04

    被兵變！ 李敏鎬秀智3年情斷

    30岁“长腿欧巴”李敏镐2015年认爱“国民初恋”秀智，交往期间2度传出分手，小俩口选在今年5月李敏镐入伍前，一起开趴庆祝交往2年破除谣言，但《日刊体育》16日报道，“李敏镐与秀智…
    November 16, 2017
    0 second read
  • ent05

    鼓鼓創作愷樂新歌被指抄襲BTOB

    恺乐近日狂打新歌〈三人行〉，词曲由鼓鼓一手包办，不过15日却接获爆料，指〈三人行〉和韩团BTOB今年3月推出的歌曲〈MOVIE〉非常相近，还有网友合成音频比对发现，发现背景几乎一模…
    November 16, 2017
    4 second read
Load More In 娱乐新闻
评论功能已关闭