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老汉暴毙空置工厂 尸体散发臭味
老汉暴毙空置工厂 尸体散发臭味
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November 16, 2017
（美里）1名69岁当保安队老汉，今午被亲友发现他暴毙在卑尔骚工业区1间空置的工厂，尸体已发出臭味。
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