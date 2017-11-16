首页 新闻 联合即时 老汉暴毙空置工厂 尸体散发臭味
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    與APink有關？ 頒獎禮傳有爆炸品 允兒李昇基拘謹同場

    【首尔16日讯】 韩国盛事《2017 Asia Artist Awards》（AAA）昨日在首尔举行，上月底退伍的男星李升基首度亮相公开活动，亦是他与旧爱允儿（Yoon A）于前年…
    November 16, 2017
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    被兵變！ 李敏鎬秀智3年情斷

    30岁“长腿欧巴”李敏镐2015年认爱“国民初恋”秀智，交往期间2度传出分手，小俩口选在今年5月李敏镐入伍前，一起开趴庆祝交往2年破除谣言，但《日刊体育》16日报道，“李敏镐与秀智…
    November 16, 2017
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    鼓鼓創作愷樂新歌被指抄襲BTOB

    恺乐近日狂打新歌〈三人行〉，词曲由鼓鼓一手包办，不过15日却接获爆料，指〈三人行〉和韩团BTOB今年3月推出的歌曲〈MOVIE〉非常相近，还有网友合成音频比对发现，发现背景几乎一模…
    November 16, 2017
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