柔州警方搗破賣假勛銜集團 充公逾百萬令吉勛章委任狀

（新山15日讯）柔佛州警方上个月成功捣破售卖假勋衔的集团，并充公8个勋章和委任状，估计达134万令吉。

柔州总警长拿督莫哈末卡利说，警方于10月30日的行动中扣留40岁及57岁男子助查，警方相信他们是来自峇株巴辖的不法集团成员。

他对记者说：“初步调查显示，该集团自今年初开始活跃，迄今警方接获13份投报，我们也已经成功鉴定超过40名不法集团成员。”

“该不法集团也参与警方社区协会，企图转移执法当局和社会的视线。因此，我们要求涉及该不法集团者到临近警局录口供，否则我们将去找他们。”

莫哈末卡利说，警方也通缉33岁男子莫哈末费扎，以协助调查此案，他的最后地址是吉隆坡。

他说，不法集团除了售卖假勋衔，也煽动他人加入未经注册的非政府组织。

“要成为不法集团成员，必须缴付2万令吉至3万令吉，要拿督勋衔需交18万令吉，拿督斯里勋衔28万令吉。

“不过，调查显示没有王室和名人涉及这个不法集团。”

他指出，调查显示该不法集团售卖柔佛以外的勋衔，警方向有关州属调查后，证实是假勋衔。

他促请公众不要被售卖假勋衔的不法集团利用。

莫哈末卡利说，除非是贡献国家和社会，否则不能获得勋衔。

“金钱不能买拿督勋衔，我自己工作超过30年才获得勋衔，因为只有为国家和社会贡献才能获得勋衔。”

他说，上述不法集团因涉嫌伪造文件企图欺骗，在1966年社团法令第45（1）条文及刑事法典第471条文下受调查，此外也因涉嫌欺骗，而在2017年勋衔相关罪行法令第15（2）条文及刑事法典第420条文下调查。