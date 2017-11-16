首页 新闻 国际新闻 柔州警方搗破賣假勛銜集團 充公逾百萬令吉勛章委任狀

柔州警方搗破賣假勛銜集團 充公逾百萬令吉勛章委任狀

发布于 November 16, 2017

（新山15日讯）柔佛州警方上个月成功捣破售卖假勋衔的集团，并充公8个勋章和委任状，估计达134万令吉。
柔州总警长拿督莫哈末卡利说，警方于10月30日的行动中扣留40岁及57岁男子助查，警方相信他们是来自峇株巴辖的不法集团成员。
他对记者说：“初步调查显示，该集团自今年初开始活跃，迄今警方接获13份投报，我们也已经成功鉴定超过40名不法集团成员。”
“该不法集团也参与警方社区协会，企图转移执法当局和社会的视线。因此，我们要求涉及该不法集团者到临近警局录口供，否则我们将去找他们。”
莫哈末卡利说，警方也通缉33岁男子莫哈末费扎，以协助调查此案，他的最后地址是吉隆坡。
他说，不法集团除了售卖假勋衔，也煽动他人加入未经注册的非政府组织。
“要成为不法集团成员，必须缴付2万令吉至3万令吉，要拿督勋衔需交18万令吉，拿督斯里勋衔28万令吉。
“不过，调查显示没有王室和名人涉及这个不法集团。”
他指出，调查显示该不法集团售卖柔佛以外的勋衔，警方向有关州属调查后，证实是假勋衔。
他促请公众不要被售卖假勋衔的不法集团利用。
莫哈末卡利说，除非是贡献国家和社会，否则不能获得勋衔。
“金钱不能买拿督勋衔，我自己工作超过30年才获得勋衔，因为只有为国家和社会贡献才能获得勋衔。”
他说，上述不法集团因涉嫌伪造文件企图欺骗，在1966年社团法令第45（1）条文及刑事法典第471条文下受调查，此外也因涉嫌欺骗，而在2017年勋衔相关罪行法令第15（2）条文及刑事法典第420条文下调查。

  • ent03

    與APink有關？ 頒獎禮傳有爆炸品 允兒李昇基拘謹同場

    【首尔16日讯】 韩国盛事《2017 Asia Artist Awards》（AAA）昨日在首尔举行，上月底退伍的男星李升基首度亮相公开活动，亦是他与旧爱允儿（Yoon A）于前年…
    November 16, 2017
    4 second read
  • ent04

    被兵變！ 李敏鎬秀智3年情斷

    30岁“长腿欧巴”李敏镐2015年认爱“国民初恋”秀智，交往期间2度传出分手，小俩口选在今年5月李敏镐入伍前，一起开趴庆祝交往2年破除谣言，但《日刊体育》16日报道，“李敏镐与秀智…
    November 16, 2017
    0 second read
  • ent05

    鼓鼓創作愷樂新歌被指抄襲BTOB

    恺乐近日狂打新歌〈三人行〉，词曲由鼓鼓一手包办，不过15日却接获爆料，指〈三人行〉和韩团BTOB今年3月推出的歌曲〈MOVIE〉非常相近，还有网友合成音频比对发现，发现背景几乎一模…
    November 16, 2017
    4 second read
载入更多相关文章
  • 副首相拿督斯里阿末扎希（右2）在峰会上，颁发“世界华人终身成就奖”予许廷忠（中），表扬他卓越非凡的成就。陪同的左起是丹斯里杨元庆、拿督斯里廖中莱和丹斯里李金友。

    世界華人經濟峰會 許廷忠獲頒終身成就獎

    （槟城15日讯）汇华集团创办人兼执行顾问拿督斯里许廷忠获2017年第九届世界华人经济峰会，产业发展组的“世界华人终身成就奖”。 是项颁奖典礼于11月13日在香港举行。峰会在过去8年…
    November 16, 2017
    2 second read
  • 威省金银饰品商业公会及槟华兴和打金职工会移交赈灾捐款，左起刘俊辉、卢少发、陈银生、谢抺佑、林冠英、彭文宝、罗兴强、李家全等。

    林冠英：若提早警報作準備 檳災難損失減80%

    （槟城15日讯）槟州首席部长林冠英认为，如果可以提早发出警报作好准备，相信在灾难中可以减少高达80%的损失。 …
    November 16, 2017
    0 second read

  • 各國領袖籲昂山 確保羅興亞難民安全回歸

    （马尼拉15日综合电）缅甸国务资政昂山苏姬到马尼拉出席系列会议时，联合国与多国政府领袖与她会面，讨论罗兴亚危机。这让昂山苏姬面对越来越大的国际压力。 …
    November 16, 2017
    2 second read
Load More In 国际新闻
评论功能已关闭