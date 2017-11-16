世界華人經濟峰會 許廷忠獲頒終身成就獎

副首相拿督斯里阿末扎希（右2）在峰会上，颁发“世界华人终身成就奖”予许廷忠（中），表扬他卓越非凡的成就。陪同的左起是丹斯里杨元庆、拿督斯里廖中莱和丹斯里李金友。

（槟城15日讯）汇华集团创办人兼执行顾问拿督斯里许廷忠获2017年第九届世界华人经济峰会，产业发展组的“世界华人终身成就奖”。

是项颁奖典礼于11月13日在香港举行。峰会在过去8年成功聚集逾5000名政经文教和思想领袖，促成许多商业交易、倡议与合作谅解备忘录，还有合作协议的签署。

“世界华人终身成就奖”认可与表扬终身为社会带来改变的人士，他们的努力付出，为整个区域和社群带来了巨大影响。

拿督斯里许廷忠获奖后发表感言，直说是项荣誉属于汇华大家庭的每一位成员，包括董事、管理层、员工及其家人。

“我感到非常荣幸可获此荣誉。我要借此机会，感谢他们每一位的付出，直接和间接地成就了这份荣誉。”

“世界华人经济峰会”从2011年开始，通过终身成就奖来表彰在各个领域中，作出巨大贡献的人士。

拿督斯里许廷忠凭着近40年在房地产界披荆斩棘、远见和创业精神，成功带领汇华成为马来西亚最主要的房地产发展商之一。

他也成功打造多项具国际水准的标志性产业项目，如葛尼百丽宫、Infinity和雅逸岚。

许廷忠曾荣获第22届世界不动产联盟马来西亚产业大奖之“2014年度马来西亚产业风云人物”，表扬他在国家房地产发展所作出的巨大贡献。

他也分别于2014年及1998年受封DGPN拿督斯里和DSPN拿督勋衔。

尽管已年届75，但许廷忠对房地产领域热衷未减。目前以执行顾问身份，为集团提供咨询，支持和辅助公司发展。