首页 新闻 国际新闻 林冠英：若提早警報作準備 檳災難損失減80%

林冠英：若提早警報作準備 檳災難損失減80%

发布于 November 16, 2017
威省金银饰品商业公会及槟华兴和打金职工会移交赈灾捐款，左起刘俊辉、卢少发、陈银生、谢抺佑、林冠英、彭文宝、罗兴强、李家全等。
威省金银饰品商业公会及槟华兴和打金职工会移交赈灾捐款，左起刘俊辉、卢少发、陈银生、谢抺佑、林冠英、彭文宝、罗兴强、李家全等。

（槟城15日讯）槟州首席部长林冠英认为，如果可以提早发出警报作好准备，相信在灾难中可以减少高达80%的损失。
他透露，槟州政府目前准备收集外国或其它国家的天气预测报告，包括中国的气象报告数据，设立本身的气象预测系统以提早对暴风雨以及台风发出警报。
他强调，甚至包括中国或者是美国等先进国都不能够阻止台风的肆虐，不过作好准备能减少损失。
他是于周三在中国驻槟总领事吴骏移交中国海南省人民政府的10万人民币（6万2400令吉）大水灾赈灾捐款予槟州政府时，如此指出。
他指出，随着中国驻槟总领事吴骏献议与槟州展开风灾防灾的合作，他建议槟州绿色机构可以通过收集外国，包括中国的气象预测数据，设立槟州本身的气象预测系统。
吴骏建议槟城与海南省双方友好合作交流的领域，也可在防灾方面作出一些交流及探讨，开展共同的合作。
过后，威省金银饰品商业公会及槟华兴和打金职工会也将合捐的3万7300令吉移交予林冠英代表槟州政府接领。出席有关移交仪式的包括威省金银饰品商业公会会长谢抺佑、总务刘俊辉、财政卢少发及槟华兴和打金职工会总务陈银生。

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