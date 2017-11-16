各國領袖籲昂山 確保羅興亞難民安全回歸

（马尼拉15日综合电）缅甸国务资政昂山苏姬到马尼拉出席系列会议时，联合国与多国政府领袖与她会面，讨论罗兴亚危机。这让昂山苏姬面对越来越大的国际压力。

古特雷斯出席“亚细安－联合国峰会”后昨天与昂山苏姬会谈，要求她让数十万流落孟加拉的“穆斯林难民”回国。

联合国发布声明说：“秘书长要求缅甸加强人道援助，并允许难民安全、尊严、自愿及持续回归（缅甸），同时促成（若开邦）社区达致真正和解。这些都是当务之急。”

声明也强调落实“联合国若开邦事务顾问委员会”建议的重要性。

翁山去年邀请联合国前秘书长安南领导“联合国若开邦事务顾问委员会”，就解决若开邦问题提出建议。

委员会今年8月24日提出了建议报告，包括审查造成多数罗兴亚人无国籍的缅甸“公民和种族法令”、惩罚侵权行为、确保若开邦居民行动自由，以及投资基础设施让该区脱贫。

美国总统特朗普与菲律宾总统杜特蒂周一会面后，昨天发布联合声明，呼吁各方尽快向若开邦受影响社区提供人道援助，并呼吁缅甸政府承诺终结暴力、重新开放媒体采访、确保难民安全回归，以及落实上述联合国委员会的建议。

加拿大总理特鲁多昨天也表示，他与翁山针对“若开邦穆斯林难民”的困境进行了长时间会谈。

美国国务卿蒂勒森今天开始访问缅甸，预料罗兴亚危机将是会谈议题之一。

在蒂勒森到访之前，缅甸军方再次安排外国媒体进入若开邦最动乱的孟都县（Maungdaw），有媒体认为这是美国国务卿到访前夕的“形象工程”。

缅军与若开邦叛军8月爆发冲突后，当局就严禁国际组织或媒体进入若开邦。缅军过后在若开邦的镇压导致60多万罗兴亚人逃到邻国孟加拉，这引起国际关注，多国恫言要制裁缅甸。军方为了“辟谣”，9月安排几次国内外媒体到若开邦采访。

12日，军方以直升机载送外国媒体到孟都南部临海小镇阿勒丹觉（Ale Than Kyaw）。法新社记者描述，当地到处是焚毁的村子废墟，还有大片未收割的成熟稻子。

媒体记者在一名缅军准将及边防警察的监视下，获准访问在海边搭棚居住的罗兴亚穆斯林。受访者表示，他们留下是因为没法支付出逃所需的50美元船费。

这些人陷入无以为生的困境。25岁的欧索马说：“我们向来靠务农及捕鱼过活，但现在没有农民或渔民请工人了。”这是因为大多数罗兴亚商人与地主都逃出国了。这些留下的人说，孟加拉境内拥挤的难民营生活不一定会较好，但他们要和其他罗兴亚人在一起。