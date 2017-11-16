特朗普稱亞洲之行 “極其成功” 分析師：沒實質成果

特朗普昨天决定不参加东亚峰会之后，就到马尼拉国际机场登上空军一号总统专机飞回国。

（马尼拉15日综合电）美国总统特朗普昨天临时决定不出席马尼拉东亚峰会就启程回国，但他总结此次亚洲之行“极其成功”，为美国争取到数千亿美元的订单，并宣称“与美国做生意的规则已经改变”。他还预告，将在回到华盛顿后针对贸易课题和此行发表“重大声明”。

分析师则评价说，特朗普的亚洲行虽无风无浪，但也没什么实质成果，其亚洲政策仍然模糊不清，看不出战略布局和远景。

特朗普过去12天走访了日本、韩国、中国、越南和菲律宾五国，出席了亚太经济合作组织峰会与亚细安峰会。他昨天从马尼拉乘坐空军一号回国前称此行极其成功，还特别指出自己在贸易方面的成绩。“我结交了许多最高层的朋友。我认为成果将是非常丰硕的，无论是在我们的国家安全、世界安全或贸易方面。我们解释说，美国愿意和其他国家进行贸易，但必须是互惠互利。”

他当天也在推特发文说：“在我访问亚洲后，所有与我们有贸易往来的国家都知道，规则已经改变。……美国必须获得公平与互惠的对待。巨大的贸易逆差必须迅速降下来！”

特朗普称他为美国争取到至少3000亿美元的订单，包括在北京签署总计2500亿美元的贸易协议。

但分析师指出，这些协议大多是基于不具约束力的谅解备忘录，当中许多交易要多年后才可能有成果，一些甚至可能无法落实。中国人民大学国际关系学院副教授成晓河形容，这些合约只是暂时缓解中美贸易纠纷的“止痛药”。

贸易是特朗普此行的当然主题之一，访问期间他一再强调“美国优先”政策，并警告准备采取更多保护主义措施来帮助美国的企业与劳工。

美国前总统奥巴马的亚洲顾问何瑞恩说，特朗普这次出访增强了人们对于“亚洲正加速前进，而美国却在向后看”的印象。

朝鲜问题是特朗普此行的另一个焦点，但他在这个问题上也未能取得突破。韩国峨山政策研究院分析师高明铉指出，特朗普虽敦促中国国家主席习近平加大对朝鲜施压，但北京仍坚持维持有限度制裁平壤的立场。

不过也有专家认为，特朗普与习近平此次会面有望在中期带来正面效应。成晓河说：“习近平隆重欢迎特朗普……因此中美关系目前相对稳定。在这样的氛围下，习近平不会完全拒绝特朗普的要求。”

特朗普与白宫官员则称，他此行受到盛情款待已是一种胜利，凸显美国在奥巴马任内与亚洲关系恶化后，如今重拾了亚洲对美国的尊重。官员称，特朗普将能借助与亚洲领导人建立起的良好关系，赢得他们在贸易、军售与外交政策上作出大幅让步。

特朗普最初并不打算参加东亚峰会，但后来因被批评不重视东亚而改变主意，决定在马尼拉多留一天；可是，他昨天因峰会延后而放弃出席，改由国务卿蒂勒森代表。