新加坡任輪值主席國 明年峰會主題為堅韌與創新

（新加坡15日综合电）星国明年的亚细安轮值主席任期将以坚韧和创新为主题，确保亚细安在迅速变化的世界中继续发挥核心作用及为应对各种挑战和机遇提供动力。

李显龙总理昨天接受新加坡媒体访问时指出，星国是在深思熟虑后才敲定以坚韧与创新（Resilient and Innovative）作为双线主题。

主题标志着亚细安在面对全球战略环境不确定因素递增的形势下团结，也代表亚细安的灵活应变能力和前瞻性思维，提醒亚细安成员国面对数码科技的颠覆性变革时把握机遇、应对挑战，让人民具备所需技能，打造迎向未来的亚细安。

亚细安成员国面对恐怖主义、非传统安全和网络安全等领域的威胁，李总理认为，亚细安必须以坚韧的耐力应对这些挑战。

“这些课题对我们所有人形成挑战，我们如果有办法应对，就能让亚细安成为一个更有效和有价值的组织。”

创新则是让亚细安“共同进步并实现共赢”的方式之一，符合亚细安国家追求经济增长和提升的目标。

亚细安的数码经济正迅速增长，加上星国发展智慧国愿景，其他亚细安国家也出现很多起步公司并投入相关项目，“如果能在创新这个主题上趋近……我们就有了价值并且能让我们共同合作的工作”。

至于是否担心各成员国发展水平的差距牵绊创新工作的进度，李总理说：“我们能让10国以不同的方式、在不同的层次参与。所有成员国都能投入这项工作，也都能从中获益。”

星国轮值主席任期的徽标也在昨晚的闭幕式上揭幕。徽标以连接亚细安10个成员国首都的相对地理位置设计而成，标志成员国间虽然文化和背景多元，但相互通联，展现出共同实现区域和平、稳定与安全，惠及人民的集体坚韧精神。

徽标采用粉红色和薰衣草色，这两个色调都是以分别象征力量与平等、信任与稳定，及和平的红、蓝、白三色调配而成。三色融合代表亚细安的团结与创新；薰衣草色也通常用以代表尊严、热忱和活力。