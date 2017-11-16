錢本統：尤其是2國席 華人應多關注政治局勢

在支部主席钱本统（中）的带领下，众人高喊三声“砂哈地”。

（本报诗巫15日讯）“我们希望华人多关注国内的政治局势，尤其是南兰及诗巫国会选区的发展更是非常重要，因为许多道路、桥梁及基本设施皆由联邦政府拨款兴建。”

砂人联党武吉阿瑟支部主席钱本统在该支部第二届（2018-2020年）党员大会上致词时指出，这些基设亦经由国会议员积极争取而来，因此国会议员之间也十分竞争，因为必须为本身的选区争取发展项目。

“在马来西亚的国民结构中，华裔人数愈来愈少，因此政治对华裔族群非常重要。我不敢断定，华人在马来西亚的地位是有求必应的，但许多权利确实是经过华基政党争取，才让我国华裔有了今天的定位。”

他希望年轻人把人联党当成他们服务的平台，在即将到来的大选中，让人联党赢下南兰及诗巫这2个国会议席。“我也感谢支部同志们在过去3年里出钱出力，让支部活动办得有声有色。同时，在人联党面对困境时，大家也依旧不离不弃。”

“武吉阿瑟支部是由小贩、专业人士、经商人士所组成，因此支部结构多元化，也是组成武吉阿瑟支部的政治力量。”

他强调，人联党走过近60年的岁月，过去也面对许多风风雨雨，遇到许多挫折，但只要党员们继续努力，相信可以获得人民的支持。

“尤其是这3年以来，在党主席拿督沈桂贤的领导下，人联党已经在革新、团结方面做出努力。这对年轻人而言，也是很大的机会。”

武吉阿瑟人聯黨改選

錢本統蟬聯主席職

（本报诗巫15日讯）砂人联党武吉阿瑟支部2018-2020新届执委、青年团团委及妇女组组委已经选举产生，钱本统及钱进一成功蝉联支部主席与青年团团长职位，而妇女组主任则由徐丽凤出任。兹将武吉阿瑟支部2018-2020新届执委名单列下：

主席：钱本统

署理主席：叶朝昌

副主席：刘贤春、钱本强、郑文森、潘隆华

秘书：潘隆发

副秘书：潘东兴、郑作隆、刘会燕

财政：张永力

副财政：翁新惠

青年团团长：钱进一

妇女组主任：徐丽凤

组织秘书：潘东兴

副组织秘书：陈芳杰

宣教秘书：钱进一

副宣教秘书：陈绍平

康乐组主任：黄露平

康乐组副主任：郑惠钗

培训组主任：龚德濠

培训组副主任：刘家鸿

理事：刘道远、林基顺、伍书德、包华清、林宝英、许家同、池珍芳、胡伍华、郑永芳、江宗燕、黄丽珠、马伍昌、张志旭、刘谋珠、陈宇清、梁玮益

武吉阿瑟支部2018-2020青年团团委名单如下：

团长：钱进一

署理团长：潘东兴

副团长：伊仕凌、江成财

秘书：刘光

副秘书：周华忠、刘恭信

财政：龚德豪

副财政：郑作隆

组织秘书：詹绍意

副组织秘书：杜永健

宣教秘书：游万玮

副宣教秘书：潘桂民

培训秘书：钱怡潆

副培训秘书：吴甄莉

团委：谢本旺、钱莉萍、林恬恬

查账：黄诗茔

妇女组组委名单如下：

主任：徐丽凤

署理主席：翁新惠

副主席：黄碧钦、池珍芳

秘书：黄露苹、徐丽茵

财政：刘美钦

副财政：吴巧珠

组织秘书：刘会燕

副组织秘书：林宝英

宣教秘书：朱素美

副宣教秘书：刘美琼

福利秘书：俞宣敏

副福利秘书：杨丽珍

组委：包华清、刘谋珠、陆桂珍、赵美玉、陈芳妃、叶保仙、江雪萍、俞宜莉、锺馨书

查账：池赛婵