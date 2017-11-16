江賢欽： 口才成就英才 傑出領袖須大量閱讀

国际讲演会87区域S区总监刘嘉邦、诗巫市议员黄惠萍、国际讲演会87区域大区市场拓展总监黄道妃、诗巫省华团讲演会执行顾问陈则生及诗巫省华团会长江贤钦（右1起）共同为诗巫省华团讲演会第6届理事就职主持监誓礼。

（本报诗巫15日讯）“今日的口才，成就明日的英才！要成为一名杰出的领袖，大量阅读免不了。因此，每次讲演会练习前，会友们都要努力做足功课，包括做阅读笔记掌握题材等。”

诗巫省华团会长江贤钦昨晚出席诗巫省华团讲演会第6届（2017至2018年）“打造杰出领袖的摇篮”理事就职典礼致辞时，如是指出。

“时间过得真快，一眨眼华团讲演会已经成立5年有余了，在新旧理事交替之际，我要为新上任的理事献上祝贺，也要为上届理事的付出予以我最诚挚的感谢。”

他认为，华团讲演会这5年多以来走得并不平坦， 经历大小高低起伏，但幸运的是还有一班会友坚守及支持这个平台，并没有因会员不多的困境而退缩。

江贤钦强调，现任华团讲演会会长林世玟在这几年内的付出有目共睹，耐心积极地参与及安排每一次练习会，费心费力，为华团讲演会付出许多。

他指出，每个人参加讲演会的目的都不同，可能是训练口才、增添信心、广交朋友或是想成为出色领袖等。

“不论你的目的是什么，这份想让自己变得更好的举动都是很好的，我深信由一班满怀这种正面心态的人聚集在一起，一起学习、一起练习，肯定能让自己变得更加出色，更有自信！”

“我深信只要会友们持之以恒，一定会取得巨大成长， 也必能协助华团培育更多未来的领袖人才。我深深期盼，在本届理事上任后，在林世玟会长的努力及精心耕耘下，能在华团讲演会这个平台培育更多的领袖人才。”

黃惠萍：營造學習環境

講演會有助訓練口才

（本报诗巫15日讯）“现今科技发达，有些年轻人即便是坐在面对面还是使用通讯软体谈话，进而忽略了聆听及面对面沟通的重要性。”

诗巫市议员黄惠萍昨晚代表砂第二财政部长兼国际贸易及电子商务部部长拿督斯里黄顺舸出席诗巫省华团讲演会第6届（2017至2018年）“打造杰出领袖的摇篮”理事就职典礼上致辞时，重申了上述情况。

她建议学院或学校成立讲演会，因为现在的学生都以通讯软体沟通，当上台时多会胆怯，所以必须要多加训练，以拥有信心站在台上自我发挥。至於讲演会在校内可用英语及华语训练学生，以培养出更多的年轻人才，担任活动主持等。

“讲演会营造出互相学习的环境，而大家参与其中的目的包括训练口才及多认识朋友等。讲演会对参与者的口才训练有很大的帮助。至於多阅读则能提升知识，然而有了知识才能作出良好的沟通表达。”

亦是2017诗巫旅游年筹委会主席的黄惠萍指出，今年诗巫举办多项活动来吸引旅客，除了大楼登高比赛、婆罗洲文化节及诗巫马拉松外，接下来还有婆罗洲达人秀及诗巫单车周。此外，诗巫人也很热情友善，令人印象深刻。