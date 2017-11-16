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李景勝：不分你我 人聯黨是砂人的黨

发布于 November 16, 2017
在拿督李景胜的率领下，与砂人联党史纳汀支部妇女组组员和党员们高喊“沙哈迪”口号。
在拿督李景胜的率领下，与砂人联党史纳汀支部妇女组组员和党员们高喊“沙哈迪”口号。

（本报美里15日讯）“人联党是砂拉越人民的党，是个不分你我的老党。”
砂旅游、艺术与文化部助理部长，也是砂人联党史纳汀支部主席拿督李景胜出席该支部妇女组第4届组员代表大会时，如斯表示。
他说，砂人联党史纳汀支部妇女组可说是非常活跃，在过去的3年里举办了多项活动，尤其是在福利方面。
不但如此，妇女组在全砂人联党支部的妇女组招来入会的人数最多，超过3千人。
他指出，人联党是砂拉越人的党，在砂州历史最久，也是州内的老党，不分宗教，也不分种族。
人联党属于砂州最强大的党要，一直为砂拉越人服务，最重要的是人联党和大家都是一家人，所有种族都是平等。
“我要党员们记住，人联党有华裔、马来同胞、伊班人、毕达尤和印度人，是个多元化的地方。

史納汀人聯婦改選
新理事承諾嘗試突破
（本报美里15日讯）人联党史纳汀支部妇女组承诺新一届理事将尝试突破，举办更多课程提升妇女组素质走向新时代！
砂人联党史纳汀支部妇女组2017年第4届组员代表大会于今日下午2时30分，假支部会议室举行，该组主席叶秀英致词时作出以上谈话。
她说，妇女组在过去3年以来举办了40项活动，且出席了138个活动，从数字来看这并不简单，但大家已经办到了，这是妇女组的骄傲。
她表示，在新一届里，除了主办以往的活动之外，该组也将会尝试突破，主办一些急救课程、防狼术课程、电脑电子产品运用课程、仪容课程等等，希望能借着这些活动提升妇女组的素质，一起走向新时代，接受新事物。
她也特别感谢在这3年来组委的姐妹们通力合作，让史纳汀支部妇女组的党务得以蒸蒸日上。
她希望新届理事能尽自己的本分，抽出时间参与妇女组的活动及会议，一起群起群力的把妇女组的能力
展现给大家看。
除此之外，她也希望新历史表继续招收更多年轻的女党员，并邀请她们参与妇女组举办的活动，让妇女组渐渐年轻化，也迈向砂首长阿邦佐哈里的理念，走入科技时代。
“我希望新届的姐妹组委们，能继续再接再厉，发挥我们史纳汀及廉律妇女组的团结精神，继续把我党发扬光大，把砂人联党妇女组的党务推向另一个里程碑。”
以下为砂人联党史纳汀支部妇女组第4届（2018-2020）组委名单：
主席：叶秀英
署理主席：田秀兰
副主席（1）：黄可妃
副主席（2）：Jessica Urai Egau
秘书：沈雅诗
副秘书：沈爱莉
财政：彭翠莲
副财政：黄丽莲
组织秘书：詹有珊
副组织秘书：李青蓉
宣教秘书：蔡瑞玲
副宣教秘书：赵优宁
福利秘书：赖桂花
副福利秘书：谢爱花
委员：陈爱花、杨秀娜、张薇敏、黄秀茵、卢碧慧、陈爱萍、陈美丽、刘曼蓉、吴丽英、黄淑珍、杨润香、Roslind Rundai Ak Mawat、Linda Jalak
以下为砂人联党史纳汀支部青年团第4届（2018-2020）组委名单：
团长：郑翔骏
署理团长：温武国
副团长（1）：李国良
副团长（2）：林的万
秘书：关忆文
副秘书（1）：黄祖祖
副秘书（2）：Dorethy Ak Empeni
财政：吴佳芸
副财政：Corina Jelenie Ak Lagil
组织：李慧怡
副组织秘书：刘佑义
宣教秘书：邵宝卿
副宣教秘书：Masrul Bin Ariffin
培训秘书：温巧缘
副培训秘书：黎德皇
团委：蔡明豪、黄益辉、陈美珠、毛宪彪、窦家雄、江邦辉、卢勤珠、刘丽君、蔡美箐、蔡宝凤、Imar Ak Balan

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