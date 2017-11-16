豪雨後泥土流失崩塌 加拿大山後山很危險

（本报美里15日讯）加拿大山后山日前因豪雨后泥土流失崩塌，随着近期内周边泥土也开始塌下，目前已处于危险地区。

大马公共工程局研究斜坡专家将于本月21日，特地从吉隆坡总部前来美里研究加拿大山斜坡。

本月11日早上时间，美里区下了场豪雨，加拿大山后山泥土因此流失，结果在前往石油博物馆方向的路段，即后上处发生土崩。

卑尔骚区州议员拿督陈超耀今午向媒体发出一项简讯指出，他已经向美里市政局和公共工程局了解情况。

大马公共工程局已经安排研究斜坡专家来美里进行研究，以确保加拿大山山坡泥土是否稳固。

石油博物馆坐落于加拿大山，目前该一带仍有数间住家，通常下午时间，就有很多民众前往该处散步和爬山。

加拿大山土崩事件于本月11日早上时间发生，近期内周边的泥土也开始崩塌，意味日后雨天也将会出现一些泥土流失的现象，促民众提高警惕。

此外，梁振林市议员将于明天早上与相关部门官员前往加拿大山了解情况。

百噸泥土流失

（本报美里15日讯）加拿大山土崩百吨泥土流失。

砂旅游、艺术与文化部助理部长拿督李景胜特别助理陈宏祥今日下午2时许接到通知后，特地前往现场了解情况。

他向记者指出，本月11日加拿大山土崩事件，大约超过100吨的泥土已塌下，至于公路距离山谷约150米高。

他说，9月份期间，从加拿大山通往牛场村的斜路路段已出现裂痕，非常危险，当时他已经向公共工程局作出反映。

他指出，公共工程局目前在该路段旁边山路铲平，填上大石头，然后在裂痕的路进行维修。

“目前该局仍在施工，但现在附近却土崩，真让人感到担忧，我将会把此事向拿督李景胜报告，要求积极处理。”

他不希望有发生更严重的事故，或伤及人民，因此，他希望政府部门尽快处理。

半邊路關閉僅放塑膠樁

陳宏祥：市局安全意識低

（本报美里15日讯）加拿大山土崩，道路暂时关闭半边，但简单摆放几个塑胶桩了事，陈宏祥指市政局安全意识低！

砂旅游、艺术与文化部助理部长拿督李景胜特别助理陈宏祥今天下午在加拿大山巡视土崩问题后，向记者如斯表示。

他说，暂时关闭加拿大山半路是美里市政局负责，在现场可以清楚看到在关闭的路段摆放红色和白色的塑料桩，以示民众小心驾驶。

除了有关塑料桩之外，也有放置“慢速”的警告牌，但没有“关路”的告示牌，以及任何信号灯。

陈宏祥指出，加拿大山晚上路段非常昏暗，而且道路弯曲，驾驶时要都要注意，下雨天更是模糊。

他表示，现场没有信号灯是非常严重的事，这对晚上登上山的民众非常危险。

他说，在政府还没有测量之前，是应该要向民众示出“前方有土崩”的告示牌和信号灯，明确让人民知道，这是政府的责任。这如果有发生任何错误，就是政府的忽略。

此外，他不满意土崩现场仅铺上一半的帆布，下半段没有放帆布，非常不合理。

他续称，在土崩必须盖上帆布，这是因为日后下雨雨水不会淋到蹦下的泥土。

但是，大家都可看到政府在土崩的上半段盖上帆布，下半段没有盖，这一旦下雨，下半段泥土将会淋雨，更危险。