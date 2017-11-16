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197有功人士受封 泰益頒發勛章

发布于 November 16, 2017
图为美里省长安东尼授封卓越服务奖章（PPC），右为省长夫人，左为本固鲁丘民伟。
图为美里省长安东尼授封卓越服务奖章（PPC），右为省长夫人，左为本固鲁丘民伟。

（本报美里15日讯）砂州元首敦丕显斯里泰益玛目今早颁发勋章，今天共有197名有功人士受封。
此次在名单中排名榜首的是Kameri Bin Afendi，被授封为砂拉越公共行政奖章（JPC），受封此奖章仅有他1人。
《联合日报》执行总编辑蔡传晋受封砂拉越之星有功奖章（ABS），今早在美佳大酒店的颁发勋章仪式中，从砂州元首敦丕显斯里泰玛目手中领勋章。
197名受封手工人士包括1名砂拉越公共行政奖章（JPC）、卓越服務獎章（PPC）5人、效忠奖章（PBS）7人、犀鸟之星丞官（PBK）12人、忠诚服务奖章（PPB）24人、砂拉越之星有功奖章（ABS）22人、犀鸟之星有功奖章（ABK）45人、优良服务奖章（PPT）24人，以及砂拉越之星传令官奖章（BBS）57人授封。
美里副警区主任史丹尼警监和林梦省警区副主任特卡比龙副警监受封忠诚服务奖章（PPB）。
美里前省长安东尼今早受封为卓越服务奖章（PPC）；美里中央医院院长黄修儒受封犀鸟之星丞官（PBK）。

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