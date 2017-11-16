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605項私人房屋計劃 20項屬生病工程

发布于 November 16, 2017

（本报古晋15日讯）砂地方政府与房屋部部长拿督沈桂贤指出，截至今年10月31日，州内605项私人房屋计划中，有20项（约3%）被归类为“生病工程”，而其中的8项工程也在和该部的合作下获得重建，因此该部本部将持续监督工程的进度。
他今午在州立法议会参与部门总结环节时表示，房屋仲裁庭在2010年至今，已经审理了196宗案件
同时，他针对碧湖区州议员拿督亨利吉纳之提问表示，在2017年，州政府已批准在石隆门甘榜西步洛（Sibuluh）安置计划建设51栋“我的美丽新屋（MyBNHome）”计划，每栋耗资6万令吉建设经费，每栋房价则是6万令吉。这意味着，联邦政府将津贴50%的费用，而剩余房价则透过国家储蓄银行借贷。
在人民房屋计划（PPR）下，为每月收入3千令吉或以下的家庭建设一座房屋。目前，有1千956栋房屋设于古晋、三玛拉汉、美里及诗巫。美里区大约505栋单层排屋已完成建设，并于今年8月份开放申请，成功申请者如今处于不同阶段；马当双溪登雅第二共439栋单层排屋已100%竣工，目前在发出入伙准证阶段；三马拉汉丹绒杜安（Tanjung Tuang）共180栋单层排屋近完工阶段。
沈桂贤接着说，国家房屋公司（SPNB）已在一马亲民房屋计划下批准设立705栋房屋，此计划同样协助每月收入3千令吉或以下的家庭，每栋房屋建价介于6万8千令吉至7万9千令吉，而政府津贴2万令吉，余下房价将透过借贷。
“在705栋一马亲民房屋中，279栋已完成建设。同时，柏特拉再也双溪米丁的52栋房屋已移交给成功申请者。其余的435栋预计在2018年竣工。”
他补充，私人界也在提供可负担房屋事务上有贡献，透过人民特别房屋计划（SPEKTRA）帮助中低收入群体。自2016年4月份，州策划单位（SPA）已批准3种房屋，包括房价介于10万至12万令吉的轻型房屋（SPEKTRA Lite）1869栋、房价介于13万5000至16万8000令吉的中型房屋（SPEKTRA Medium）2865栋，以及房价介于15万至19万8000令吉的升级版房屋（SPEKTRA Plus）1921栋，并承诺该部将持续监督特别房屋的落实。

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