沈桂賢：降低門牌稅政策 地方議會赤字財算運作

（本报古晋15日讯）砂地方政府及房屋部部长拿督沈桂贤指出，随着全砂44万7千235户人家在降低门牌税政策上受惠，差不多所有地方议会在赤字财政预算中运作，这让议会为人民提供最佳服务面对巨大压力，故此，该部将持续寻求解决方案以改进地方议会的财务状况。

他表示，在落实由前首长已故阿德南沙登宣布降低门牌税后，地方议会在门牌税的收入减少了3千149万令吉。

同时，由该部和主要地方议会估价师成立的实践社区（COP），主要是拟制酒店、购物广场、医疗中心、电影院等的估价方案。

实践社区也为估价师提供商议新产业门牌税收费的平台。他补充，这些产业在之前是没有被征收水坝、石矿、石油天然气管道收费，因此地方议会可从中赚取收入。

沈桂贤在今午州立法议会为其部门做总结时也称，在交叉路口安装交通自适应协调系统，这将舒缓交通繁忙时段交通阻塞问题。

截至今日，古晋南市市政局管辖区范围内有8个交叉路口已经安装有关系统。 分别在朋岭路、新邦迪卡路、旺阿威路（达闽再也）、科丹迪路（罗哲学校）、桑路（马中公园）、桑路（达闽拉鲁）、桑路（BDC）和浮罗岸路（南市泳池）。

大石路和诏安路的两个交叉路口也将在今年完成安装交通自适应协调系统。南市市政局也计划在管辖区范围内的另10个交叉路口安装有关系统。