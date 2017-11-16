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熱心人贊助 20份U電子報 美里中華幼園受惠

发布于 November 16, 2017
陈宏祥（右1）和《联合日报》数码市场执行员杨伟淇（左1）移交《联合日报》U电子报给美里中华幼稚园园长朱蕙欣时摄。
陈宏祥（右1）和《联合日报》数码市场执行员杨伟淇（左1）移交《联合日报》U电子报给美里中华幼稚园园长朱蕙欣时摄。

（本报美里15日讯）为了鼓励教育工作者与时并进，一名热心教育人士的赞助20份《联合日报》U电子报给美里中华幼稚园。
陈宏祥和《联合日报》数码市场执行员杨伟淇今日代表是名热心教育人士，移交《联合日报》U电子报和精美手环予该园时表示，当经济发展迅速，物价飞涨的如今，想要维持家庭的日常费用支出，绝大多数的家庭都属于双薪家庭。
目前，美里大部分民办幼稚园都是半日制，只有一小部分幼稚园同时开办了全日制课程。为了平衡幼儿园的需求和民办幼儿园的质量保证，应考虑开设有全日制，尤其是当今社会以双薪家庭越来越普遍则要考虑更多的因素，特别是孩子的教育问题。
此外，他也指出，《联合日报》为实现电子化作业，落实州政府规划逐步迈向数位政府新阶段 ，积极推介U电子报。他相信在电子报会是未来的全球发展趋势，同时可以通过互联网，最小的成本，创造最大的收益。
“《联合日报》U电子报是纸质报纸一模一样的版式再现，报纸语言魅力丝毫不减。”

美里中華幼園 食堂重新營業
（本报美里15日讯）美里中华幼稚园食堂重新营业，为学生、家长与老师提供健康饮食。
早餐是一天中最重要的一餐，为加强幼儿园管理，提高安全卫生意识，营造良好的、和谐的校园环境，美里中华幼稚园食堂于今年8月份重新开业，成为美里唯一一间民办幼稚园内有食堂的幼稚园。
该园食堂由该园毕业生的家长陈永生经营，每天上学时间上午7时至中午12时提供营养健康的饮食供家长选购，不但解决孩子早餐难题，也解决老师们的早餐问题。强调健康饮食
除此之外，由于陈永生的太太是名医务人员，他们也为家长们免费测量血压的服务，提供指导建议及日常注意事项。

美里中華幼園招生
即起接受3至6歲童報名
（本报美里15日讯）美里中华幼稚园2018招生，欢迎2012年至2015年出生者，3至6岁学龄儿童即日起接受报名，额满为止。
“我们以爱心、耐心、启发和赏识的教育方式，让您的孩子在自由、快乐，并充满想象力和创造力的环境中成长。”
美里中华幼稚园园长朱蕙欣受询时指出，目前该园学生人数有110位，共分6班，即3岁芽芽班和4岁苗苗班各有1班，而5岁及6岁班各有2班。
她说，现今的教育不只是学习，更强调玩中乐，乐中学，能使课堂更加丰富多彩，能让幼儿在乐中学、学中乐。
朱蕙欣亦称，该园的非华族学生人数占半数以上，超过华族学生。
“现今的华裔子弟多把孩子送读英文学校，忽略华族的母语教育。相反的，很多非华裔家长把孩子送来中华幼稚园就读，学习华语。”
她坦白说，华文教育不应该忽略，特别是儿童的学前教育，并认为读和写是最重要的，应该要先掌握好，而忽略了听和说是读写的基础。
此外，朱蕙欣园长呼吁华裔家长把孩子送来该园接受学龄前教育。任何详情，可拨电：085-650893或018-7812990询问。

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