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藍色的眼淚義映 培中籌款目標10萬

发布于 November 16, 2017
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（本报美里15日讯）中马合作的首部网络大电影《蓝色的眼泪》即将于12月2日及3日，在GSC电影院义映，筹获的款项将捐给培中，目标为10万令吉。
培民中学董事长许为隆今日在新闻发布会上表示，承蒙中马环球影业有限公司热情赞助，中国与马来西亚在电影业，尤其是砂拉越美里的发展成果《蓝色的眼泪》电影放映礼交给培民中学董事会，以为筹募办学经费而举行义映。
“此次《蓝色的眼泪》电影义映的筹款目标为10万令吉，盼望维护独中、热爱华教的社会仁翁、善心人士，踊跃购票前往观赏，除了让自身先睹为快外，同时也为支持培中尽一份绵力。”
新闻发布会上，许为隆也特别感谢中马环球影业有限公司全体董职工的爱心献礼，的确温暖了热爱华教的心。
另一方面，中马环球影业有限公司董事主席兼培中名誉董事杨忠宪表示，6场《蓝色的眼泪》电影将于12月2日及3日在GSC电影院上映，播放时间分别是晚上7时、7时15分及7时30分。每张电影票券为100令吉，凡乐捐1000令吉或以上者，他们将受邀成为剪彩人。
欲购买电影票券者，可联络美里培民中学（电话：085-432448），石山区可前往吴家庄（Ngu Trading）购票或联络Ah Long（电话：013-8369695），实务地区可前往勋漳茶餐室购票或联络黄新漳（电话：013-8331617）。

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