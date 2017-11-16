阿都卡林：能夠長久保存 砂積極提升古堡

砂州旅游、艺术、文化、青年及体育部长拿督阿都卡林（中）翻阅其部门总结文件时影。左为助理部长拿督李景胜，而右为砂州地方政府与房屋部长拿督沈桂贤。

（本报古晋15日讯）博物馆代表一个国家的遗产，也是著名的旅游景点，因此博物馆与旅游也是相关的，也反映出一个国家及人民的印象。对于砂博物院的提升工程目前已完成35%，预计在2019年完工后，将对砂旅游业带来更大的贡献。

砂旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林指出，砂博物院将继续成为人民的骄傲。

该提升工程正积极进行中，包括正进行策划故事的呈现，以便展现出丰富的砂拉越历史文化遗产。

他也指出，第二期的工程包括保护旧砂拉越博物院大楼的工程，该座拥有126年历史的建筑建于1891年，已于今年10月23日正式关闭以展开维修工作，部分文物也暂时安置自附近的蝴蝶建筑，以置放、保护及作为展示用途。

公众仍可造访其他展示区，包括”Urang Sarawak”展示区、华人历史博物院、伊斯兰遗产博物院、砂拉越纺织博物院、以及玛格丽达古堡的布洛克展。

另外，古堡也是砂拉越历史遗产的一部分，砂拉越的5个古堡，即位于木中的丽丽古堡、加拿逸的艾玛古堡、马鲁帝的霍丝古堡、如楼的布洛克古堡、以及加帛丝维亚古堡都会或保护及提升，成为吸引旅客的景区，藉此让这些古堡能够长久保存。

他指出，目前有3个古堡，即丽丽古堡、艾玛古堡及霍丝古堡以进入最后的评估阶段，以承包进行保护与提升工程，而布洛克古堡及丝维亚古堡则将在2018年动工。

砂拉越博物院提升计划将达到国际博物院水平，让砂拉越博物院达到与世界各地著名博物院的等级，而这项努力也让砂博物院与英国伦敦博物院、伦敦自然历史博物院以及荷兰的莱茵沃特学院（Reinwart Academy）的合作，让砂博物院获捐412件婆罗洲文化古物，砂博物院已与荷兰代尔夫特的Prinsenhof博物院签署古物移交备忘录，而文物将于今年内运抵砂拉越博物院。他说，届时将加强砂博物院在国际上的知名度，及丰富博物院的文物保存。

阿都卡林是今早于州议会进入部门总结环节，为其部门进行总结时如是表示。

即使砂拉越撤出

大馬旅遊局仍需宣傳

（本报古晋15日讯）大马旅游促进局的责任是推动国内整体的旅游宣传，包括砂拉越的城市。换言之，砂拉越即使撤出大马旅游局，该局绝不忽略协助推广砂拉越的旅游宣传。

他说，早前在伦敦旅游市场展上，除了大马旅游促进局，砂拉越亦受邀在参与大马旅游展区进行宣传。

他也说，砂拉越有自己的旅游机构，即砂拉越旅游局，该局也同样积极对外推广砂拉越多元旅游宣传。

砂州旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林是于今日在州议会为其部门进行总结时，针对行动党哥打圣淘沙区州议员张健仁询及砂拉越撤出大马旅游促进局是否影响砂拉越对外的旅游宣传事宜，发表上述谈话。

阿都卡林揶揄張健仁

加入砂青統了解運作

（本报古晋15日讯）针对行动党哥打圣淘沙区州议员张健仁对已非青年的砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里依然蝉联砂青年统一机构主席职位事宜，砂旅游、艺术、文化、青年及体育部部长拿督阿都卡林揶揄后者应该加入砂青统，以进一步了解该机构的运作。

张健仁在今日上午在州立法议会对已非青年的砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里依然蝉联砂青年统一机构主席，质问是否青年发展法令迄今还未在砂拉越实行，才让那些年龄已超过45岁的首长继续任青年机构主席。

阿都卡林先礼后兵的感谢张健仁关注砂青统后，也随之揶揄后者应该申请加入砂青统。

他说，根据砂青统架构，30%的中央委员年龄需超过45岁，理由是让年长领袖可以指导及帮助年轻领袖，这是有固打的。

他解释，青统一直关注领导青年的事项，而领导青年的同时，是需要与青年同在。

他也接着说，西马青年组织可以有自己如何培养青年的方式，而砂拉越也有自己的方式。

“这就是为何青统主席是年龄60岁以上的任何人士，对方也一直在砂青统提供服务，是青年的领袖，具有相关经验帮助青年在未来的发展。”

同时，关于青年组织及青年发展法令，阿都卡林 强调，砂拉越也有自己的方式，很多法令尤其涉及管理层事宜，我们觉得不该被砂拉越采用，这就是砂拉越还未延用该法令的其中一个原因。

他称，砂青年统一机构上下对目前的管理方式感到满意。他坚信青年也非常支持领导层，这可从选举中可见，砂拉越青年非常支持政府，或许在西马的青年却没有这样情况。

“我们还未延用该法令的情况并没发生什么问题，因为我们有自己如何培养青年的方式。”