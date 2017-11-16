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砂邁入電子支付時代 Sarawak Pay面市

发布于 November 16, 2017
砂首长拿督巴丁宜阿玛阿邦佐哈里（左2）在州议会内正式推展砂拉越支付平台（Sarawak Pay）。在场左起为拿督阿玛道格拉斯、拿督阿玛占玛欣、州务秘书拿督阿玛莫希迪甘尼及丹斯里陈康南。
砂首长拿督巴丁宜阿玛阿邦佐哈里（左2）在州议会内正式推展砂拉越支付平台（Sarawak Pay）。在场左起为拿督阿玛道格拉斯、拿督阿玛占玛欣、州务秘书拿督阿玛莫希迪甘尼及丹斯里陈康南。

砂支付平台今日在砂州立法议会由首长阿邦佐哈里支持推展，该支付平台的手机应用程序目前有安卓与IOS版本供手机用户下载。
砂支付平台目前有的功能包括支付账单、扫描付款、及充值服务。州政府也将于明年向国家银行申请增加该支付平台的其它功能，如预付支付、辅助钱包等。
砂支付平台是砂拉越迈向数码经济发展举措，而该支付平台可选择以电子钱包、信用卡、及网上转账方式进行支付。
砂支付平台除了是砂州政府首个电子钱包，更是国内首个推行该措施的州政府。
该支付平台可以透过信用卡或网上转账进行充值，作为首个阶段的先驱推展，国家银行目前只允许每次充值最多200令吉。明年，州政府将向国家银行申请该支付平台余额最多可达1千500令吉。
此外，该支付平台的扫描付款（Scan & Pay）功能现阶段只能使用于砂经济发展局旗下酒店，即大玛格烈达酒店与河滨酒店、及砂能源公司账单、古晋水务局账单、和州内26个地方政府门牌税账单。
消费者只需扫描二维码就可以轻松付款。值得一提是，该扫描付款功能日后也将扩展至其它本地零售单位与商家等。

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