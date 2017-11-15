Wanna One分佣每人僅得28萬 網友大驚“血汗勞工”

昨日出道100天的韩国夯团Wanna One风靡万千少女，至今至少吸金330亿韩元（约1亿2400万令吉），媒体报道他们最近首度结算薪水，每位成员竟然只拿到约7500万韩元（约28万令吉），与他们赚进的金额天差地远，网友大吃一惊“这么少”，觉得他们简直成了血汗劳工。

媒体分析，每位成员收入约1.5亿韩元（约56万令吉），但因还要5：5让经纪公司抽成，实际领到约7500万韩元（约28万令吉）。业界预估他们到明年底可能赚进约29.5亿元台币（逾4亿零947万令吉）。

粉丝质疑MV出镜大小眼

组合前日推出新专辑主打歌〈Beautiful〉两个版本的MV，约8分钟的电影版MV首天突破300万点击率，并称冠7大音源榜，但粉丝不满部分成员在MV出镜太少，指姜丹尼尔及邕圣祐在MV出镜逾1分钟，台湾成员赖冠霖与李大辉等却仅露面2秒，MV导演在社交网致歉。

此外，《Beautiful》的舞蹈版MV舞步被网民质疑跟防弹少年团（BTS）3年前公开的歌曲〈Beautiful〉舞步相似，YMC事务所否认抄袭。至于BTS昨日启程赴美参加《美国音乐颁奖礼》（American Music Awards，AMAs），队长Rap Monster宣布正式将艺名改为RM。