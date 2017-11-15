搭廉航外遊加錢免排隊 陳凱琳登機有特權無辜被罵

陈凯琳（Grace）早前出钱请父母及胞弟到大阪及京都旅行。岂料上周六一行人搭廉航香港快运航空返港时，有乘客投诉她与家人毋须排队便有特快登机及有职员带入闸，被质疑享有特权，现场有乘客高呼“大小眼”。对此Grace昨出席活动时大感无奈说：“其实我买了U-Biz，可以优先check in和登机，很多航空公司都有这种服务。”

陈凯琳日前带父母及胞弟到大阪及京都旅行，酒店及机票更是Grace一手包办。可惜这次家庭乐尾声时却遇上小风波，日前爆料指上周六（11日）下午3时许在大阪机场见到Grace一家坐香港快运航空（HK Express）返港时，毋须排队便可特快登机，甚至有职员带入闸，因而被其他乘客质疑享有特权。

包办机票酒店

片段中，见到戴着墨镜的Grace与弟弟一马当先行去登机柜枱，父母就站在后面等候。Grace与一男一女职员倾谈了一会后办理完登机手续，之后便由男职员带领Grace一家往入闸方向。“我们是online check in，大排长龙，不知道她是不是VIP，或买了fast pass啦~所以不用排队。”爆料表示，返港乘客差不多全是香港人，但没见到有人找Grace签名或拍照。