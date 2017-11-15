首页 新闻 国际新闻 州大臣強調 未曾拒李宗偉羽院

州大臣強調 未曾拒李宗偉羽院

发布于 November 15, 2017
gg20

(亚罗士打14日讯)吉打州务大臣拿督斯里阿末峇沙强调，州政府从来没有拒绝“李宗伟羽球学院”的计划。
他今早在州立法议会表示，当州政府接获私人界献议设立“李宗伟羽球学院”计划后，原则上鉴定了一片50依格的地段，但是过后双方没有跟进而没有了下文。
至于李宗伟羽球学院计划后来选择在柔佛州设立，他说，那可能是私人界的另一项计划。
阿末峇沙是针对峇甲阿兰区州议员黄思敏的附加问题原本要在双溪大年设立的李宗伟羽球学院后来去了柔佛州作出回应。
他澄清说，在双溪大年兴建的赛车场是获得中央政府拨款，而李宗伟羽球学院则是私人界投资。
掌管青年体育事务委员会的拿督阿米努丁较早回答黄思敏的口头询问时披露，州政府计划在双溪大年及古邦巴素兴建室内体育馆，惟2项计划都只在初步计划中。
他说，相关部门已经向州政府献议在双溪大年兴建1座可以容纳1万5000名观众的足球和田径体育场，以及适合进行各种球类运动的室内体育馆。
至于后来居上先展开工程的赛车场，阿米努丁解释，后者是得到中央政府的拨款。
另一方面，阿依淡区州议员慕克里也指出，李宗伟羽球学院是由私人界出钱投资，被移去柔佛是吉打州的损失。

  • gg19

    彭麗君被控貪污“案中案” 延至明年315過堂

    (槟城14日讯)槟州首长林冠英与女商人彭丽君涉嫌低价购屋被控贪污案，在随着早前上诉庭裁决“案中案”即2009年反贪污委员会法令第62条文案违宪后，基于控方不满裁决要上诉联邦法院，以…
    November 15, 2017
    2 second read
  • gg16

    亞細安與中國同意啟動 《南中國海行為準則》磋商

    （马尼拉14日综合电）亚细安成员国与中国同意就南中国海行为准则正式启动磋商，以制定“实质和有效的行为准则”。 …
    November 15, 2017
    6 second read
  • 亚细安与美国建立对话关系40周年，双方领袖昨天在纪念峰会上握手留影。左起为马来西亚首相纳吉、缅甸国务资政昂山苏姬、泰国首相巴育、越南总理阮春福、美国总统特朗普、菲律宾总统杜特蒂、李显龙总理、文莱苏丹波基亚、柬埔寨首相洪森、印度尼西亚总统佐科和老挝总理通伦。

    美國承諾支持亞細安 不附庸他國原則

    （马尼拉14日综合电）亚细安是“促进全面合作的区域论坛”，美国承诺支持亚细安发挥这样的核心作用，也支持本区域的合作伙伴“命运自决，不做任何人的附庸”。 …
    November 15, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
Load More In 国际新闻
评论功能已关闭