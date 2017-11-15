州大臣強調 未曾拒李宗偉羽院

(亚罗士打14日讯)吉打州务大臣拿督斯里阿末峇沙强调，州政府从来没有拒绝“李宗伟羽球学院”的计划。

他今早在州立法议会表示，当州政府接获私人界献议设立“李宗伟羽球学院”计划后，原则上鉴定了一片50依格的地段，但是过后双方没有跟进而没有了下文。

至于李宗伟羽球学院计划后来选择在柔佛州设立，他说，那可能是私人界的另一项计划。

阿末峇沙是针对峇甲阿兰区州议员黄思敏的附加问题原本要在双溪大年设立的李宗伟羽球学院后来去了柔佛州作出回应。

他澄清说，在双溪大年兴建的赛车场是获得中央政府拨款，而李宗伟羽球学院则是私人界投资。

掌管青年体育事务委员会的拿督阿米努丁较早回答黄思敏的口头询问时披露，州政府计划在双溪大年及古邦巴素兴建室内体育馆，惟2项计划都只在初步计划中。

他说，相关部门已经向州政府献议在双溪大年兴建1座可以容纳1万5000名观众的足球和田径体育场，以及适合进行各种球类运动的室内体育馆。

至于后来居上先展开工程的赛车场，阿米努丁解释，后者是得到中央政府的拨款。

另一方面，阿依淡区州议员慕克里也指出，李宗伟羽球学院是由私人界出钱投资，被移去柔佛是吉打州的损失。