彭麗君被控貪污“案中案” 延至明年315過堂

(槟城14日讯)槟州首长林冠英与女商人彭丽君涉嫌低价购屋被控贪污案，在随着早前上诉庭裁决“案中案”即2009年反贪污委员会法令第62条文案违宪后，基于控方不满裁决要上诉联邦法院，以致此案展延至明年3月15日在槟高庭过堂，以等待联邦法院的最终判决出炉。

上诉庭是于今年8月7日推翻槟高庭判决，改判第62条文同读与刑事程序法典第51（A）条文，违反了联邦宪法第5（1）及第8条款。同时允准控方暂缓槟城高庭的审讯，以将此案上诉至联邦法院。 当时林冠英代表律师哥宾星指出，这是标竿性的裁决，因为反贪法令第62条文确实应用在所有的反贪案件内，当中有些案件事受到影响。

今日两被告在案件开审前都豁免出庭。彭丽君代表律师督希旦巴兰向法官拿督哈达丽雅建议，要求建议此案展延至明年3月再过堂，以等待控方在联邦法院上诉结果为止。至于林冠英代表律师为雷尔，主控官则由拿督拉锡达乌副检察司为首，以及另两人代表出庭。

林冠英是被控于2014年7月18日在光大28楼办事处的会议室，使用身为槟首长的职权让他及妻子受惠，批准Magnificent Emblem有限公司的申请，将西南区两地段的用途从农业地转为住宅地，触犯2009年反贪委员会法令23条文，并可在同一法令24条文下被定罪。一旦罪成，最高刑罚为坐牢20年，罚款不少于贿款的5倍或最少1万令吉，视何者为高。

林冠英也被控在2015年7月28日，身为公务员即槟首长，在宾鸿路25号门牌，在知道他和原屋主彭丽君在公事上有关系情况下，以280万令吉即低于市价427万令吉的价格，向彭丽君购买上述地段上的房子，触犯刑事法典165条文（公务员不得接受任何贵重物品或礼物）。一旦罪成，最高刑罚是监禁2年或罚款，或两者兼施。

至于彭丽君，则被控教唆林冠英以280万令吉的价格，购买宾鸿路门牌25号房子，触犯刑事法典109条文，并与刑事法典165条文同读。罪成最高刑罚是监禁2年或罚款，或两者兼施。