發表聯合聲明 亞細安與中國加強基建旅遊合作

（马尼拉14日综合电）亚细安和中国发表基础设施互联互通合作联合声明，为结合亚细安互联互通总蓝图和中国一带一路倡议跨出重要的一步。

身为亚细安—中国协调国领导人的李显龙总理昨天在亚细安—中国峰会上指出，要进一步加强区域互联互通，亚细安和中国必须携手落实《亚细安—中国航空运输协定》的全面开放。这个协定是双方在2010年订立的。

李总理说：“我们期待透过亚洲基础建设投资银行和丝路基金，加强区域基建开发。”

除了基础设施互联互通合作联合声明，亚细安和中国昨天也发表了旅游合作联合声明，反映双方进一步合作的意向。

在去年9月举行的亚细安—中国峰会中，中国总理李克强建议定下到了2020年，亚细安—中国双向旅游吸引到3000万游客的目标。但李总理说，双方去年就已经实现了目标。2016年，抵达亚细安各国的中国游客人次有1980万，到中国去的亚细安游客人次则有1030万。

李总理说，随着今年被定为亚细安—中国旅游合作年，双向游客抵境人次还会进一步增加。

亚细安和中国2015年签署了亚细安—中国自贸区协定的升级协议，李总理敦促全面落实升级协议，并继续讨论在协议下所设立的“未来工作计划” ，以加大双方开放贸易和投资的力度。

中国去年仍是亚细安第一大贸易伙伴，也是亚细安外来投资的第四大来源国。

李总理呼吁加大谈判力度，以达成与时俱进、全面、高素质又互惠互利的区域全面经济伙伴关系协定。他说，加强经济方面的联系有助达成双方所定的目标，即到了2020年，贸易量达1万亿美元，投资达1500亿美元。