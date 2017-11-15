赴菲首次正式會面 特朗普：與杜特蒂關係非常好

（马尼拉14日综合电）美国总统特朗普与菲律宾总统杜特蒂首次正式会面时称，两人关系“非常好”，而对于杜特蒂铁腕扫毒引发的人权争议，特朗普选择不予置评。

特朗普在越南出席了亚太经合组织峰会后，续程前往菲律宾，出席在马尼拉举行的亚细安峰会。他昨天与杜特蒂召开闭门会谈前对媒体说：“我们的关系非常好。”他也赞扬东道主将峰会办得有声有色：“这非常成功，我在这里真的很愉快。”

杜特蒂则对特朗普说：“我们是你们的盟友。我们是重要盟友。”

当一名美国记者突然问特朗普是否会在会谈中提起人权课题时，杜特蒂赶紧打岔：“我们不接受提问，这是双边会谈。”特朗普本人没有回应记者的询问。

杜特蒂发言人后来对媒体说，两位领袖会谈超过40分钟，而特朗普完全没有提起人权课题。不过白宫发言人桑德斯却说，会谈中短暂提到了这个课题。“对话聚焦伊斯兰国组织、非法毒品和贸易。谈到菲律宾对抗非法毒品时，略略触及人权课题。”

杜特蒂自去年6月就任总统后，承诺根除毒品，并采取铁腕手段扫毒。菲官方资料显示，至今已有3967名涉毒嫌犯在警方执法行动中被击毙，另有2290人死于毒品相关的罪行，还有数千起死亡案件仍未破解。这当中可能涉及法外处决，引起了人权组织及时任美国总统奥巴马的批评。

美菲关系出现裂痕，杜特蒂高调表示菲律宾不会再依赖长期安全盟友美国，并一改前任总统阿基诺的亲美路线，转而向中国靠拢，争取到中国数百亿美元的投资和贷款。

今年初上台的特朗普并未就禁毒和人权问题对杜特蒂指指点点，让美菲关系有所回暖。两位领导人4月间互通电话后，白宫表示菲律宾“正奋力苦战，要肃清其国内的毒品”。一向口无遮拦的杜特蒂也频频向特朗普示好，包括自称是美国在东南亚的“谦逊朋友”。上周六，杜特蒂与特朗普在亚太经合组织峰会首次打了个照面，关系显得热络起来。

菲律宾一名官员在社交媒体发布的视频显示，在前晚为亚细安峰会领袖举办的晚宴上，杜特蒂应特朗普的要求，献唱一首菲律宾情歌，其中一句歌词是：“你是我世界之光，我心的另一半”。

杜特蒂演唱完毕后笑着说：“各位先生女士，我在没有受邀的情况下，而是在美国三军总司令的命令下献唱。”

菲外长卡耶丹诺前天对记者表示，虽然两位领袖的会面不可能解决菲美之间的所有问题，但至少会“推动双边关系向前发展”。他说：“毫无疑问的，我们与美国之间存有一些不愉快的情绪，两国关系起起落落，尤其是在奥巴马执政后期。不过特朗普总统修补和加强了双边关系。”

特朗普说，他此次亚洲之行受到了“前所未见的红地毯式欢迎”，大获丰收，其中在贸易课题取得显着进展。他说，白宫会在今天就其亚洲之行和朝鲜问题发布声明。