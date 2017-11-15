亞細安與中國同意啟動 《南中國海行為準則》磋商

（马尼拉14日综合电）亚细安成员国与中国同意就南中国海行为准则正式启动磋商，以制定“实质和有效的行为准则”。

亚细安10国和中国的外交部长今年8月采纳了《南中国海行为准则》（Code of Conduct，简称COC）框架，在马尼拉出席亚细安峰会和系列会议的李显龙总理形容框架是个重要的里程碑。

新加坡目前是亚细安—中国对话关系协调国，李总理在亚细安—中国峰会上说：“很高兴亚细安成员国同意下一步就行为准则正式启动磋商。相信我们会延续这个积极发展势头，致力于达成一个实质和有效的行为准则。我们也期待行为准则尽早完成。”

中国与亚细安四个成员国菲律宾、越南、文莱和马来西亚，存在南中国海主权纠纷。李总理说，局势目前相对平静，但不能把目前所取得的进展视为理所当然，必须合作以维持和平、稳定，同时按照《联合国海洋法公约》（UNCLOS）等国际法律，确保南中国海航行和飞行自由。

“避开可导致紧张氛围升温的误判情况，符合各国的集体利益。我们因此重申致力于全面和有效地落实《南中国海各方行为宣言》（Declaration of Conduct，简称DOC）。”

李总理昨天在亚细安峰会首场集体大会上致辞时，也敦促各武装部队之间继续寻求建立信任与信心机制，从而缓和紧张局势并且把误判的风险降至最低。他建议在实践《海上意外相遇规则》的基础上，制定有关军舰和军机若意外相遇应如何应对的指导原则。

他说：“妥当处理南中国海课题，有助保持亚细安—中国关系目前积极的轨迹（trajectory）。”

他也指9月对中国进行了令人满意的正式访问，会见了中国国家主席习近平和总理李克强，重申保持亚细安—中国关系积极轨迹的重要，并探讨如何推进双方关系。

李克强：

中国坚持与亚细安做好邻居

出席峰会的中国总理李克强则形容亚细安—中国关系是最具活力和最富内涵的对话伙伴关系。他也说，双方的友好关系是地区共识，中国不仅是最早与亚细安建立战略伙伴关系的国家，也是最早与亚细安启动自贸区谈判的一个国家。“中国始终把东盟（亚细安）放在周边外交的优先位置，坚持与东盟做安危与共、同舟共济的好邻居、好朋友、好伙伴，携手共建理念共通、繁荣共享、责任共担的命运共同体。”

菲律宾是亚细安轮值主席国，杜特蒂总统昨早在亚细安峰会开幕仪式上，完全没提南中国海课题，而是列举恐怖主义、暴力极端主义、海盗活动和违法贩毒活动等，为峰会应关注的课题。

他前天曾表示，涉及南中国海争端的各方“最好还是不要触碰”此争议，因为若真的与中国或其他国家开战，“任何人都输不起”。

亚细安和中国在1991年建立对话伙伴关系，李总理形容双方的关系牢固、稳定，且互惠互利。

双方昨天也发表亚细安—中国全面加强有效反腐合作联合声明，李总理认为这方面的合作与各国提倡良好治理和尊重法治的努力相辅相成。

他承诺明年新加坡出任亚细安轮值主席国时将继续扮演“诚实中介人”的角色，“与中国和其他亚细安成员国密切合作，促进亚细安和中国更深度的了解与合作。”