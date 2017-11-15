美國承諾支持亞細安 不附庸他國原則

亚细安与美国建立对话关系40周年，双方领袖昨天在纪念峰会上握手留影。左起为马来西亚首相纳吉、缅甸国务资政昂山苏姬、泰国首相巴育、越南总理阮春福、美国总统特朗普、菲律宾总统杜特蒂、李显龙总理、文莱苏丹波基亚、柬埔寨首相洪森、印度尼西亚总统佐科和老挝总理通伦。

（马尼拉14日综合电）亚细安是“促进全面合作的区域论坛”，美国承诺支持亚细安发挥这样的核心作用，也支持本区域的合作伙伴“命运自决，不做任何人的附庸”。

美国总统特朗普昨天下午在亚细安—美国峰会上做开场白时指出，美国希望印度—太平洋地区自由、开放，并重申其伙伴国应秉持“坚强、独立、繁荣”，不附庸于其他国家的原则。

亚细安今年庆祝与美国建立对话关系40周年。特朗普说，亚细安和美国的伙伴关系促进了美国和印太地区人民的安全利益并创造繁荣。他也指出，美国“在公平和互惠（reciprocity）的基础上寻求经济合作”。

特朗普也指出，亚细安成立至今为多个国家进行重要的牵头工作，让各国就区域和世界面对的关键课题建立共识。“亚细安为所有印太地区利益相关国家设立了论坛，让它们通过战略对话，聆听、学习和制定应对共同挑战的解决方案。”

李显龙总理在同一场峰会上发言时指出，特朗普出席峰会，是现任美国政府为亚细安—美国关系持续扩展迈出积极的一步。

他也说，亚细安，尤其是新加坡欢迎和鼓励美国在本区域扮演的长久和建设性角色。

李总理说，亚细安与美国同样关注恐怖主义、南中国海课题和朝鲜半岛局势等攸关区域和平与稳定的课题。

李总理指出，随着恐怖组织伊斯兰国在中东失利，更多武装分子回到东南亚，本区域的反恐工作不能松懈，也应在这方面加强合作。李总理希望美国继续支持包括菲律宾、印度尼西亚、马来西亚和新加坡等国的反恐工作。

在南中国海课题上，李总理说，亚细安感谢美国一贯支持本区域国家打造以规则为基础的区域秩序，及根据国际法和平解决海事纠纷。

星国明年出任亚细安轮值主席国。李总理说，星国任内的重点是加强亚细安的应变和创新能力，及深化经济整合，为亚细安和美国开拓更大合作空间。这包括在数码经济、互联互通和网络安全等互利领域加强合作。