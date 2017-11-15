許德忍：落實團結心願 華總為砂華社謀福利

江贤钦（左2）移交纪念品予砂华总总会长许德忍。

（本报诗巫12日讯）砂华总总会长许德忍表示，砂华总即以整合凝聚华社人力资源，以整体力量，谋求砂州华社福利的宗旨，落实由“小团结到大团结”的心愿，进而促进与其他友族同胞之间亲善与合作。

他指出，砂华总及各省华总及属会，可说是砂拉越发展史上一个重要的历史缩影，也是推动砂州经济发展，社会安定，民族和谐的重要团结基石与安定力量。

他称，诗巫省华团於1977年11月8日正式创立，是砂拉越各省华总当中的老大，成立历史最早，目前共有113个属会。

他续称，诗巫华团组织的健全及行政的效率，从创立以来，一直保持着活跃的状态，每年举办的大小活动近80项之多，对诗巫省华社在政经文教等领域贡献良多，同时在带领华社与时并进，以及协助地方发展上，诗巫华团始终扮演着积极先锋的角色，是大家学习的榜样。

他说，於2002年，诗巫省华团拥有一个属于自己的家，巍峨的新会所宣告落成，这标志着一个全新的里程碑的开始，并於2012年，是获砂华总重托举办“首届砂华总新春大团拜”以及“一个大马一个华总”主题活动，为砂华总的大团结带来重大的意义。

许德忍也指出，诗巫省华团庆祝“神采华团·光辉40”，有这么傲人的成就，不是侥幸得来的，是在12位会长的英明领导下以及各届理事、青年团、妇女组的群侧群力，全体赎回的团结合作及行政人员的努力耕耘的基础上，取得好成果。

他也表示，於11月3日韩江学院是继南方学院及新纪元学院之后，国内第三所获得升格为大学学院的华社民办学院，韩江学院升格为大学学院后，已买入全新的里程碑，身心未来将有大作为，为华社和国家作育英才。

他表明，今后不论是南马的南方学院，中马的新纪元学院及北马的韩江学院，都各据一方，全力为区域华裔子弟提供优质的大专升学管道与出路。这三所华社民办的大专都是我国华社最重要的教育堡垒和资源。

“诗巫也有一间设备非常完善齐全的砂拉越科技大学学院，主席就是拿督斯里黄顺舸，在他的英明领导下，面对新世纪迎接资讯时代的来临，尤其是如今中国的崛起并推行“一带一路”新契机，砂华总应着时代前进的步伐，要不断的求新求变，带领砂州华社共同踏上时代进步列车，与此同时，与全国13州华堂紧密且团结在大马华总的旗帜下，齐心建设我们热爱的国家–马来西亚。”

许德忍在华团40周年的提词中写到，光辉四十，神采飞扬，华社基业，携手共创，造福社稷，声誉远扬，承前启后，再创辉煌。