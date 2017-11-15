黃順舸：走向另一個40年 華團負全方位育才責任

诗巫省华团会长江贤钦（左3）移交纪念品予主宾砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里，由其代表砂第二财长兼国际贸易与电子商务部长拿督斯里黄顺舸代为接领。

（本报诗巫14日讯）砂第二财长兼国际贸易与电子商务部长拿督斯里黄顺舸希望诗巫省华团能负起责任，承担培育新生代拥有“科技脑”、“人文心”、“中华情”、“世界观”的心怀，走向另一个40年。

他呼吁该会要有科技脑、人文心、中华情与世界观。他称，现在科技进展一日千里，砂首长正积极打造数码化经济时代，发展资讯工艺设施，使砂州拥有世界级的网络系统，进而让数码经济活动在州内普遍化，朝向创造“数码砂拉越”智慧州。

他指出，所谓的科技脑，不只是拥有带动一切的先进科技及科技知识，而且也是一种的科学思维的方式及科学工作的态度。他也指出，若单只有科技脑而没有人文心，社会肯定会变得乏味，生活必定会缺乏气质，生命会丧失光彩。

黄顺舸表示，科技所带来的进步、财富、效率，若加上人文心，“以人为本”，以人为核心时，就能培养与发挥高尚风范、谦和的气质、关爱的情操、人性中的尊严，以及对历史、艺术、音乐、语言、文化的重视。

他说，科技固然可以富国强国，人文可以兴国，但两者是相辅相成的。他称，所谓的中华情，是对中华历史的认知与对中华文化的体会，故此身为华人，就要做个正统的中华儿女。

他解释，大家都是世界的村民，在这动态多变的现实世界中，人们必须要拥有国际知识、远见与宏观。

由于主宾砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里未克前来出席诗巫省华团创会40周年纪念庆典晚宴，故由黄顺舸为代表。

他指出，华社的火车头，归诗巫省华团莫属，在这40年来，华团一直紧贴华社、关心华社，并为华社与政府之间扮演一道不可缺的桥梁，经历40年的岁月，诗巫省华团的地位是无可取代的。

黄顺舸认为华社同胞对于华团的支持，绝对比是来自民族自我主义，更不是来自民族沙文主义，华团也从来不排挤其他族群，一直都是有客乃大，与其他族群共存共荣，从来是以大格局的思维来看待局势。

他也认为，砂中区素有望、闻、问、切的诊断手法来探讨华社问题，而华团的领导层也是以这诊断的方法，先是采取“望”的方式来观察问题的所在，再来就是“闻”，聆听大家的心声，接着是询问各方的意见，最后以“切”的方式解剖新问题，采用理解心声而得出一个经过深思熟虑的方案，绝没有以煽动同胞情绪的方式去解决问题，并且几十年如一日，确保人们走向正面的稳定路线。

黄顺舸指出，华团既是华社的火车头，在这几年历史性的日子，人们必须要探讨华团的新定位与新方向。

“种种过去的“小我”与现在的“小我”及将来无穷的“小我”，一代传一代，一点加一点，一线相传，连绵不断，一股奇流、滔滔不绝，变成“大我”，因此小我可来可去，大我永远存在。”

他也指出，这大我是一股蕴含宏博的民间力量，为社会、民族与国家做出更大更有效的服务与贡献。

他说，在这40周年庆典的当儿，人们是否要有新定位、新方向，这个“大我”要如何为族群认定新方向，确定一个新格局、新宏观，来一个观念现代化，赶在时代的前头。