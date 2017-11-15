李景勝：失去了就無意義 每個人都應關注健康

美里兴安会馆会长拿督吴健平（右2）赠送水果礼篮给医学讲座主宾拿督李景胜。左1为亚庇鹰阁医院首席执行员Jean Francois Naa，右1为筹备会主席刘德麟。

（本报美里14日讯）砂旅游、艺术及文化部助理部长拿督李景胜披露，每个人都应该关注自己的健康，因为健康的身体是每个人的最大财富，失去健康，一切将变得毫无意义。

他指出，根据我国卫生部的统计显示，许多国民面对体格超重问题，且数量逐渐的增加，而超重是引起人体多种疾病，特别是心血管疾病的危险因素。

李景胜是出席美里兴安会馆、亚庇鹰阁专科医院及美里城市医药中心在美乐大酒店举办的医学讲座开幕礼上

致词时指出，长期以来，人们把自己的健康交给了医生，但是，医生只是提供咨询及治疗，更重要的是“自己的健康，自已顾”，透过改变饮食、生活习惯，防患于未然。

他表示，美里市区已经增加两间私人医院，以满足市民的医疗需求，同时也进一步推广医疗旅游业。一旦两间私人医院落成后，美里市将拥有推广医疗旅游的条件，尤其是吸引邻近国家如汶莱及加里曼丹的人民到美里就医。

他称，我国医疗旅游比起其他国家更吸引游客的原因，包括医疗收费不但低廉，而且拥有非常优质的医疗服务，所以卫生部会更加努力去推广医疗旅游。

另一方面，李景胜透露，美里医院获得3亿5千万令吉进行扩建工程，工程已经开始招标。至于美里医院旁边的诊所也在进行填土工程，相信各项工程完成后，将可提升美里市的医疗设施与服务水准。