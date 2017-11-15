黃培根：砂2018年財算 弱勢群體沒直接受惠

行动党的黄培根参与财案辩论发言一瞥。

（本报古晋14日讯）对于贫穷人士以及弱势群体来说，砂拉越2018年财政预算案并没有给予他们实质上的关怀与帮助，再加上消费税的冲击导致人民的生活拘谨。对此，民主行动党柏拉旺区州议员黄培根呼吁政府应该在预算案当中实施更多“以民为本”的政策，以让全砂拉越人民都享有福利。

黄培根是在参与2018年财政预算案辩论时指出，首长在本月8日提呈的砂拉越财政预算案虽然高达82.26亿令吉，但遗憾的是这些预算案并不是属于所有砂拉越人所的期许。

“我们的首长似乎特別喜欢大型发展项目，喜欢通过展示他如何精通科技术，谈论数码经济和电子商务，但是他忘记了砂拉越优先需要一个关怀的政府来照顾人民，特别是穷人和弱势群体。”

砂拉越有一个富有的政府，但是砂拉越的人民却随着消费税的实施，马币贬值以及联邦政府合理化津貼後取消了对燃油，食用油，糖甚至面粉的补贴，导致许多人难以跟上日益增长的生活成本。 对此首席部长在公布财政预算82亿2千6百万令吉的同时，是否解决了生活成本不断上涨的问题？

也是砂行动党副主席的黄培根也提到，已故首长阿德南在他担任砂拉越首席部长期间实行了許多利民的政策，而阿德南也因着他实施许多“以民为本”的政策而被砂拉越人民铭记于心；最显着的就是他修改了州内的電費收費结构，以缓冲人民生活成本的上涨。除此之外他也宣布州政府取消了部分的地稅造福了許多鄉村人民。不仅如此，阿德南还取消过桥收费，加速郊区发展以及减少农地和住宅的课税等，这让他取得了砂拉越特别是城市地区人民的信任并相信他是一个以民为本的领导人。

黄培根也呼吁砂政府可以参考槟州政府以及雪州政府的财政预算案，尽管槟城以及雪州的财政预算案分别只有13亿令吉和31.2亿令吉，但是他们却致力的协助他们的人民抵御不断上涨的生活费。

“我们的首长是否给一些帮助予那些被技职学校或本地大学录取的学生？比如槟州政府给予技职学生300令吉和大学生1千令吉的补贴。至于家庭收入5千令吉以下的家庭槟州政府也提供给他们老年人的援助或医疗服务。而育有6岁以下的在职母亲也将获得每年300令吉的奖励。他们的渔民也每年两次获发放400令吉现金券及免费渔网，这些我们砂拉越有吗？”

除此之外，雪州政府也将生活成本和负担得起的医疗保健计划纳入他们的2018年预算案里。雪州政府提供一个名为 “关怀健康” 的计划以协助解决B40低收入家庭生活成本上涨问题。该计划将覆盖了超过100万收入3千令吉及以下的人民。雪州也将在2018年推出雪州关爱母亲计划（KISS）。在该计划下凡家庭收入少过2千令吉的家庭主妇将每月获得200令吉的生活援助。

对此，黄培根呼吁首席部长应该在财政预算案提出更多更贴近人民的利民政策，以助砂拉越人民百姓去抵御消费税实行后所为砂州越普罗百姓生活及商业环境所带来不利的影响。