陣容包含各族代表 砂希聯婦組成立

州议会照1.砂希望联盟为最近成立的妇女组召开新闻发布会，左起为砂希望联盟副通讯与媒体主任谢爱娇、南区主席诺哈宁、公正党全国妇女组副主席温夏妮、中区主席郑爱鸰和秘书长思维亚巴瓦。

（本报古晋14日讯）砂希联妇女组于今年9月份成立，理事阵容则有希联相关政党妇女组主席所组成， 分别是砂公正党妇女组主席诺哈宁任南区主席、行动党砂妇女组主席郑爱鸰任中区主席以及诚信党砂区妇女组主席奴兹雅蒂任北区主席。

公正党全国妇女组副主席温夏妮表示，希联妇女组的阵容包含各族代表，旨在凸显砂州多元种族与文化特色，包括华裔、马来族、必达友以及伊班族等。

由于砂拉越地广的关系，因此决定以南区、中区及北区来任3名主席，带领该妇女组落实议程。同时，理事代表也来自砂州各区包括美里、古晋、诗巫及民都鲁。

温夏妮指，妇女组将会开始进行一系列活动，当中有些活动会与希孟各组成员一同进行。

而现在开始至选举期间会有一系列活动。首个活动或许是在诗巫进行的‘大马女性议程’（Agenda Wanita Malaysia）推展礼，由谢爱鸰负责协调此活动。

以下为砂希盟妇女组理事名单：

南区主席：诺哈宁（砂公正党妇女组主席）

中区主席：郑爱鸰（武吉阿瑟区州议员）

北区主席：奴兹雅蒂（砂诚信党妇女组主席）

秘书长：思维亚巴瓦（公正党法律顾问）

副秘书：田秀美（行动党美里区妇女组主席）

新闻主任：刘强燕（行动党南兰区国会议员刘强燕）

副新闻主任：凯特琳（公正党峇南区妇女组主席）

通讯与媒体主任：爱莎莎乐胡丁（砂诚信党秘书）

副通讯与媒体主任：谢爱娇（行动党社会主义青年团（DAPSY）古晋区妇女主任）

财政：阿菲卡（诚信党美里区理事）

副财政：罗娜（公正党峇南区妇女组理事）

选举主任：诺哈宁兼任

副选举主任：雅迪娜（公正党法律顾问）

副选举主任：罗哈娜（砂诚信党妇女组副主任）

经济局主任：克里斯蒂娜（公正党美里区妇女组理事）