曾在剿共時期殲馬共分子 阿都拉欣少將明年3月榮休

军人操步经过司令台时摄。

（本报美里14日讯）曾经在80年代剿共时期成功歼灭一名马共分子的皇家马来军团第20营指挥官后备军团副指挥官拿督阿都拉欣少将，将于明年3月15日正式荣休，一项别开生面庄且严隆的荣休检阅仪式于今日在美里的皇家马来军团第20营举行。

拿督阿都拉欣少将于1974年4月21日加入成为皇家马来军团的一员，并于1978年6月15日至1983年12月31日，驻扎在当时位于吉兰丹的皇家马来军团第20营担任一名指挥官。之后他也担任过多个军团的指挥官。

拿督阿都拉欣今日接受记者访问时透露，在超过43年军人生涯中，最让他难忘的两个事迹，即除了在80年代剿共时期成功歼灭一名马共份子，另一是在1989年至1990年间，在非洲纳米比亚参与联合国维和任务。

他也说，皇家马来军团第20营是他最初入伍服务军团，所以他选择回到如今在美里的第20营接受荣休检阅仪式。

今日出席荣休检阅仪式者，除了东区陆军司令拿督莫哈末查基中将、第一军区司令拿督史迪芬姆道少将等人，皇家马来军团第20营指挥官阿兹敏阿里中校也率领15名军官及300名军人接受检阅共有天的荣休检阅仪式。

另外，在拿督阿都拉欣少将离步皇家马来军团第20营之前，营队也为他安排一项别开生面的惜别仪式，即拿督阿都拉欣少将及其夫人乘坐检阅仪式使用的军车，由两组军人牵着绳索，将军车拖至第20营入口大门。