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劉保祥：非臉書發貼 突發事件應向當局投報

发布于 November 15, 2017
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（本报美里14日讯）消拯局第6区局长刘保祥要求手机低头族遇到突发事件时，应立即向有关当局作出投报，而非在面子书上发帖，延误拯救工作。
他是于今午在埔奕丹绒巴都举行的全国蓝海策略移交 “我的美丽邻里计划”仪式上致词时，这么表示。
“许多民众围观及拿出手机录影，上载到面子书上分享，却没有及时向有关当局投报。”
刘保祥说，消拯员数次在面子书上发现有关消息后，才派员到现场展开拯救工作。如果能第一时间作出应对措施，这无形中能有效地展开救灾工作，避免更多的性命伤亡或财物损失。
另外，他称，消拯员除了要灭火，也参与建房计划，他们于7月27日在埔奕丹绒巴都重建一间房屋，为火灾灾黎重建家园。
他指出，参与重建房屋的消拯员有10人，分别来自消拯局美里分局、罗冰分局及马鲁帝分局。
“消拯员于今年已完成两间在峇甘及埔奕丹绒巴都的房屋，另6间在尼亚及峇甘的房屋已仍建造中。”
他称，年末的雨季将影响房屋的工程，因此，6间房屋预料将于明年完工。
除此之外，他也透露，消拯员经常在内陆地区举办讲座会，让长屋居民学习灭火，尤其是家庭主妇在面对锅具及煤气桶着火时，可以迅速将大火扑灭。

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