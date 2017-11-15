我的美麗鄰里計劃 貧嫗獲5萬建屋

（本报美里14日讯）贫穷的老妪杰玛在“全国蓝海策略”（NBOS）里的“我的美丽邻里计划”下，获得5万令吉拨款，重建一间房屋。

实务的国会议员拿督阿末莱在埔奕丹绒巴都举行的全国蓝海策略移交 “我的美丽邻里计划”仪式上致词时表示，消拯员仅有5万令吉的资金购买建筑维修材料，而人力则是消拯员自愿参与。

他指出，消拯局第6区配合全国蓝海策略（NBOS）所展开的重建或维修房屋计划，虽然资金仅有5万令吉，消拯员仍积极完成任务，重建一间房屋予贫穷的老妪。

据悉，杰玛的房屋于去年3月18日遭大火烧毁，其孙子也不幸葬身火海。

阿末莱赞扬消拯局在3个月内重建女屋主杰玛的屋子。虽然重建房屋不是消拯员的任务，但他们仍秉持助人为快乐之本心态，积极参与完工。

“蓝海策略是我国转型计划之一，为遭遇不幸的灾黎伸出援手。”

另外，阿末莱也呼吁民众不要乱抛烟蒂，尤其是在旱季来临时，导致野火烧芭的发生。

他认为，频频在北砂区发生的烟霾不但影响学生上课，消拯员也需传召到现场灭火。此外，他更要求每个住户在家中置放灭火器，以预防火患的发生，同时减低火患的蔓延。